Neue Ergotherapie-Praxis in Eiserfeld eröffnet

(wS/dia) Siegen 21.01.2025 | Hell, modern und freundlich mit einem großen Turn- und Bewegungsraum für die Kleinsten – so präsentiert sich die neue Praxis für Ergotherapie an der Siegtalstraße 2 im Zentrum von Siegen-Eiserfeld. Mit der neuen Ergotherapie-Praxis ist das medizinische beziehungsweise therapeutische Angebot der Ambulanten Rehazentren (ARZ) unter dem Dach der Diakonie in Südwestfalen gewachsen. Hier kümmert sich ein dreiköpfiges Team von Ergotherapeutinnen um Menschen aller Altersstufen, also vom Säuglings- bis zum Seniorenalter, die in ihrer Handlungsfähigkeit im Alltag eingeschränkt sind. Ein besonderer Schwerpunkt der Praxis ist die Behandlung von Kindern.

Zum Team gehören neben Teamleiterin und Ergotherapeutin Laura Heß, Emily Winkel und Yvonne Schroll, beide staatlich anerkannte Ergotherapeutinnen. Das Behandlungsspektrum umfasst die Bereiche Pädiatrie, Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie. „Das Ziel der Ergotherapie besteht darin, den Patienten dabei zu helfen, ihr Leben autonom zu gestalten. Die Ergotherapie kann dabei helfen, die Gesundheit und die Lebensqualität zu verbessern sowie wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“, erklärt Laura Heß. Die Ergotherapie ist neben der Physiotherapie und der Logopädie eines der wichtigsten Heilmittel, wenn es um die Wiedereingliederung in Alltag, Beruf oder Schule nach einer Krankheit oder einem Unfall geht. Zahlreiche Krankheitsbilder wie zum Beispiel Folgezustände nach einem Schlaganfall, Morbus Parkinson, Demenz oder auch ein zurückliegender Unfall oder eine Operation führen dazu, dass körperliche oder auch mentale Fähigkeiten verloren gehen. Ebenso können orthopädische oder verschiedene psychiatrische Problematiken Betroffene handlungsunfähig machen. Alltägliches wie Zähne putzen, Essen zubereiten oder den Haushalt führen ist dann plötzlich nicht mehr möglich. Das Team hilft den Patienten dabei, diese Tätigkeiten wieder besser oder selbstständig bewältigen zu können. In den frisch renovierten Räumen gibt es unter anderem eine Therapie-Küche, in der die Ergotherapeutinnen mit den Patienten alltägliche Handlungen üben wie das Zubereiten von Mahlzeiten oder Ausräumen von Geschirr.

Doch nicht nur Erwachsene profitieren von einer Ergotherapie. Zahlreiche Kinder benötigen schon im Kleinkind- und Vorschulalter ergotherapeutische Unterstützung, denn manchmal zeigen sie Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung und bestimmte Fähigkeiten bilden sich nur unzureichend aus. Der Klassiker bei den Defiziten ist zum Beispiel körperliche Unruhe oder die falsche Stifthaltung. Weil der Platz im ARZ Siegen an der Hengsbachstraße für das immer größere Behandlungsspektrum nicht mehr ausreichte und auch die Wartelisten immer länger wurden, entschieden sich die Verantwortlichen, der Kinderergotherapie mit der Praxis in Eiserfeld mehr Raum zu verschaffen. Die Ergotherapeuten trainieren mit den Kindern spielerisch sensorische und motorische Fähigkeiten. Zudem können Kinder in der Ergotherapie lernen, wie sie sich besser organisieren und konzentrieren. „Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Spaß und ein sensibler Umgang mit den Kindern, damit sie Freude daran haben, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, so Laura Heß. Das ARZ Eiserfeld liegt zentral und ist fußläufig gut zu erreichen. Auch ausreichend Parkmöglichkeiten sind in direkter Umgebung vorhanden. Die großzügigen Räumlichkeiten erstrecken sich über 160 Quadratmeter und sind barrierefrei, inklusive Aufzug zu erreichen. Weitere Informationen und die Kontaktdaten erhalten Interessierte unter www.diakonie-reha.de.

Die neue Ergotherapie-Praxis in Eiserfeld bietet viel Platz und eine moderne und freundliche Atmosphäre. Die Ergotherapeutinnen (von links) Emily Winkel, Laura Heß und Yvonne Schroll freuen sich auf die Arbeit mit ihren kleinen und großen Patienten.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!