Notfall in Bad Berleburg: Kleinkind nach Fenstersturz mit Rettungshubschrauber „Christoph Gießen“ in Klinik geflogen

(wS/red) Bad Berleburg 18.01.2025 | In der Flüchtlingsunterkunft an der ehemaligen Baumrainklinik in Bad Berleburg kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Rettungsdienst und Notarzt alarmiert, nachdem ein Kleinkind aus einem Fenster im ersten Obergeschoss der Flüchtlingseinrichtung gestürzt war. Die Notfallsanitäter des DRK-Rettungsdienstes und die Notärztin versorgten den dreijährigen Jungen zunächst vor Ort und forderten frühzeitig einen Rettungshubschrauber für den weiteren Transport in eine Klinik nach Marburg an. Der Hubschrauber „Christoph Gießen“ der Johanniter Luftrettung landete in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle, direkt zwischen den Wohnhäusern auf einer Wiese. Nach weiterer Versorgung wurde das schwer verletzte Kind zum Hubschrauber gebracht, wo es zusammen mit der Mutter zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik Marburg geflogen wurde.

Das Fenster, aus dem der Junge unbeobachtet stürzte, befand sich etwa fünf Meter über dem Boden. Ob Lebensgefahr für den Jungen besteht, konnte die Polizei zunächst noch nicht abschätzen. Ein Dolmetscher unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort bei der Kommunikation mit den Eltern und dem Kind.



