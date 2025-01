Seit 35 und 25 Jahren in der Kommunalpolitik: Siegener Ratsmitglieder für jahrzehntelanges Engagement geehrt

(wS/si) Siegen 20.01.2025 | Das Fazit von Bürgermeister Steffen Mues fiel positiv aus: „Kommunalpolitik hat in Siegen über Jahrzehnte einen guten Job gemacht!“ Für ihr Engagement in der heimischen Politik wurden jetzt im Rahmen einer Feierstunde im Haus der Siegerländer Wirtschaft zwölf Ratsmitglieder und sachkundige Bürger feierlich geehrt: Michael Groß, Angelika Flohren, Eva Marie Bialowons-Sting und Hans-Günter Bertelmann für 35 Jahre sowie Joachim Pfeifer, Karl-Heinz Dittrich, Ulrich Krombach, Egon Sündermann, Klaus Eckhardt, Reiner Lorenz, Michael

Heupel und Bärbel Gelling für 25 Jahre!

Aufgrund des 800-jährigen Stadtjubiläums mit seiner Vielzahl von Veranstaltungen und Feierlichkeiten, war der Empfang der Ratsmitglieder auf Anfang 2025 verschoben worden.

Als „Dienstälteste“ begannen Michael Groß, Eva-Marie Bialowons-Sting, Angelika Flohren und Hans-Günter Bertelmann Ende der 1980er – vor mehr als drei Jahrzehnten – mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit; Handy, Notebook, Ratsinfosystem und digitales Arbeiten lagen noch in ferner Zukunft. Stattdessen: Ackern durch Papierberge und glühende Telefondrähte. Auch wenn sich die Ratsarbeit seitdem stark verändert hat, bleibt eine Konstante: die Bereitschaft, viele Stunden für das kommunalpolitische Engagement aufzubringen, sich immer wieder in neue Themengebiete einzuarbeiten und in den Sitzungen zum Teil über Monate immer wieder zu beraten, zu diskutieren, um in der jeweiligen Sache „die bestmögliche Entscheidung im Dienst der Bürgerinnen und Bürger zu finden“, so Bürgermeister Mues. Als Ausdruck der Anerkennung übergab er den Geehrten eine Urkunde – je nach Dauer der Ratszugehörigkeit – und Blumen. Als weitere Geschenke konnte sich die Geehrten neben einem Sachgeschenk u.a. für eine Baumpatenschaft oder eine Geldspende für einen karitativen Zweck entscheiden.

In seiner Rede betonte Bürgermeister Steffen Mues: „Siegen hat sich großartig entwickelt.

Die Stadt hat einen sehr positiven Wandel erfahren und kann sich heute mehr als sehen lassen. Und dazu benötigt man vor allem eins: jemanden, der sich kümmert. Oder am besten gleich eine ganze Runde aus sachkundigen, interessierten Menschen. So wie Sie!“ In der heutigen Zeit sei es schwerer geworden, sich kommunalpolitisch zu engagieren, weil man „nicht nur gegen die Flut von Desinformation in den sozialen Medien ankämpfen muss, sondern auch gegen die zunehmend aggressive persönliche Diffamierung. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass dieser laute, destruktive Teil der Gesellschaft nur eine kleine Minderheit ist. Die Mehrheit der Menschen schätzt den Dialog, respektiert unterschiedliche Meinungen und weiß, wie wichtig es ist, dass wir uns weiterhin mit Herz und Verstand für das Gemeinwohl einsetzen.“

Die Richtlinie zur „Ehrung langjähriger kommunalpolitischer Tätigkeiten und Geburtstage“ war im Jahr 2022 überarbeitet und angepasst worden. Seitdem werden ausschließlich Zeiten ordentlicher Ausschusstätigkeit berücksichtigt, während Stellvertretungen nicht mehr einfließen. Der Sitzungsdienst hatte deshalb jede Personalakte daraufhin erneut überprüft und die Angaben gemäß der neuen Richtlinie korrigiert.



Bürgermeister Steffen Mues ehrte jetzt zwölf Ratsmitglieder und sachkundige Bürger für 35 bzw. 25 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit. Nicht auf dem Foto sind Karl-Heinz Dittrich, Ulrich Krombach und Eckhardt Klaus. (Foto: Stadt Siegen)

