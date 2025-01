Senioren-Sprechstunde im kmd in Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 06.01.2025 | Als neue Beauftragte für Seniorinnen und Senioren bietet die städtische Mitarbeiterin Patricia Vanderlinden am Mittwoch, 8. Januar, erstmalig eine

Sprechstunde in den Räumlichkeiten des kmd in Dahlbruch an. Damit soll das bisherige Angebot im Hilchenbacher Rathaus erweitert werden.

„Wir wollen mit dem zusätzlichen Angebot näher an die Bürgerinnen und Bürger herantreten und sie im Haus der Alltagskultur begrüßen“, freut sich Patricia Vanderlinden auf ihre erste Beratungsstunde in den neuen Räumen. Dort wird sie unter anderem zu den Themen Unterstützungs- und Pflegebedarf, Kurzzeitpflege, Betreuung zu Hause, Wohnen und Wohnformen im Alter sowie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung informieren. „Alle, die Fragen rund um das Thema Alter und Älterwerden haben, sind herzlich willkommen.“

Die Sprechstunde findet jeden Mittwoch von 9:00 bis 12:00 Uhr im Raum 1 im Haus der Alltagskultur im kmd statt.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine Anmeldung unter 02733/288-229 oder an p.vanderlinden@hilchenbach.de gebeten.