„Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.“ Zusatztermin wegen großer Nachfrage am Sonntag, 26. Januar 2025

(wS/af) Siegen 14.01.2025 | Im Oktober 2022 feierte der Film “Siegen-Wittgenstein von oben“ seine Premiere. Seither haben ihn viele tausend Siegerländer und Wittgensteiner gesehen, in heimischen Kinos, auf DVD, Bluray oder Datentick.

Zum 50-jährigen bestehen des Kreises Siegen-Wittgenstein kommt der Film von Filmemacher Alexander Fischbach jetzt wieder: leicht aktualisiert und 15 Minuten länger – und vor allem mit einem eigenen neuen Soundtrack, komponiert von Alexander Reuber aus Olpe. Zum ersten Mal zu sehen und zu hören ist diese neue Version am 24. Januar 2025 im Apollo-Theater in Siegen, live begleitet von der Philharmonie Südwestfalen!

Zunächst waren zwei weitere Vorstellungen am 25. und 26. Januar geplant. Doch die sind bereits seit Dezember 2024 ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage und um dem großen Interesse der Siegerländer und Wittgensteiner gerecht zu werden, wurde nun eine weitere Vorstellung für Sonntag, 26. Januar 2025 um 11:00 Uhr eingeplant. Die Karten sind u.a. über die Internetseite des Apollo-Theaters Siegen erhältlich.

Für Komponist Alexander Räuber war es eine besondere Herausforderung für „Siegen-Wittgenstein von oben“ einen neuen Soundtrack zu komponieren. Besonders, da es schon eine Fassung mit Musik gab. Die habe er aber bei Seite gelegt und die neue, längere Version ohne Musik auf sich wirken lassen. Der heimliche Star des Films ist der Doppeldecker Emmi. „Für die Emmi gibt es ein eigenes musikalisches Motiv. Es gibt also einen musikalischen roten Faden, der sich von vorne bis hinten durch den Film zieht, der sich weiterentwickelt, immer in einem neuen Gewandt“, so Reuber.

Filmemacher Alexander Fischbach hat den Film für diese philharmonische Version noch einmal überarbeitet: „Bei den damaligen Dreharbeiten ist viel mehr Material entstanden, als wir verwenden konnten. Für die neue Version brauchten wir Platz für die Musik der Philharmonie. Deshalb habe ich geschaut, welches tolle Material es noch gab. Aber ich habe auch noch einige neue Aufnahmen gedreht.

Denn für solch ein Projekt hat man natürlich gerne auch noch ein paar aktuelle Bilder.“

Zudem sind mit dem Schieferschaubergwerk in Raumland und dem Apollo-Theater in Siegen zwei neue Stops am Boden hinzugekommen.

Fazit von Alexander Fischbach: „Durch die zusätzlichen Aufnahme in Kombination mit der extra komponierten Filmmusik und der Live-Begleitung durch die Philharmonie Südwestfalen ist etwas Neues entstanden, das insgesamt einfach grandios ist!“

