Stadtreinigung informiert: Weihnachtsbäume über Bio-Tonne entsorgen

(wS/si) Siegen 07.01.2025 | In der Stadt Siegen können Weihnachtsbäume ab diesem Jahr nicht mehr separat durch die städtische Müllabfuhr entsorgt werden. Wie die Stadtreinigung informiert, ist eine Abholung aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht mehr möglich.

Aufgrund der Verletzungsgefahr nach einigen nicht ungefährlichen Situationen in den letzten Jahren an der Schüttvorrichtung der Müllfahrzeuge werden die Weihnachtsbäume nicht mehr mitgenommen. Die Müllwerker müssen die Bäume einzeln auf eine Höhe von ca. 1,50 Meter werfen. Dies geschieht sehr nahe an der Schüttung des Müllwagens mit der Gefahr, bei dieser Arbeit an den Lifter zu geraten und ins Presswerk gezogen zu werden.

Nach Angaben der Stadtreinigung können die Bäume aber kleingeschnitten über die Biotonne entsorgt werden. Auch die Freiwilligen Feuerwehren, Vereine und andere Institutionen organisieren in diesem Jahr wieder Abholaktionen.

Foto: wirSiegen.de

