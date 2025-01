Unbekannter will in Tankstelle an der Leimbachstraße einbrechen – Versuch scheitert

(wS/ots) Siegen 02.01.2024 | Am Silvestermorgen (31.12.2024) hat ein noch unbekannter Täter versucht, in eine Tankstelle an der Leimbachstraße in Siegen einzubrechen.

Der Mann schlug gegen 3:15 Uhr eine Fensterscheibe am Gebäude ein. Nach derzeitigem Stand gelang es ihm allerdings nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Als der Alarm ertönte, flüchtete der Mann fußläufig.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden:

- 20 bis 30 Jahre alt - normale Statur - schwarzer Kapuzenpullover mit weißem Markenlogo auf der linken Brustseite - dunkle Hose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der 0271/7099-0 entgegengenommen.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!