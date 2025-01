Unfall zwischen PKW und Rettungswagen auf der Leimbachstraße in Siegen

(wS/red) Siegen 06.01.2025 | Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am frühen Montagnachmittag gegen 14:35 Uhr auf der Leimbachstraße in Siegen. Ein 46-jähriger Fahrer eines PKWs wollte von einer Firmenausfahrt nach links auf die Leimbachstraße in Richtung Autobahn abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Rettungswagen, der in Richtung Koblenzer Straße unterwegs war.

Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war unvermeidlich. Der 46-jährige Fahrer des Rettungswagens sowie sein 31-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Trümmerteile verteilten sich über eine große Fläche der Straße, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei musste die Leimbachstraße für die Unfallaufnahme und die Beseitigung der Trümmerteile mehrfach kurz sperren. Die Beamten schätzen den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf nicht unter 60.000 Euro.

Neben den alarmierten Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr im Einsatz. Sie stellten den Brandschutz sicher und beseitigten auslaufende Betriebsstoffe.

Fotos: Andreas Trojak / wirsiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!