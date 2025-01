Verkehrsunfall auf der „Umweltspur“: Radfahrer von Auto erfasst

(wS/ots) Siegen 07.01.2025 | Am Montag, den 6. Januar 2025, ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Sandstraße. Ein 61-jähriger Autofahrer war in Richtung Weidenau unterwegs, als er an der Einmündung zur Nordstraße die „Umweltspur“ überqueren wollte, um in die Nordstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 45-jährigen Radfahrer, der sich auf der „Umweltspur“ befand.

Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Symbolbild

.

.

