Würschtejonge zogen am „Dach no Chresdach“ durch Herzhausen

(wS/mg) Netphen 14.01.2025 | Zum Abschluss des Jahres zogen am 27. Dezember wieder die Würschtejonge durch Herzhausen und sammelten Geld für einen wohltätigen Zweck. Wofür in diesem Jahr gespendet wird, steht zurzeit noch nicht fest. Doch es hat sich gelohnt, es konnten 1.311€ für den guten Zweck gesammelt werden.

Bei sonnigem Wetter, aber frostigen Temperaturen machten sich 11 Junggesellen im Alter von 16-30 auf den Weg, um durch Herzhausen zu ziehen. Dabei sollte natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So mancher Schnaps, welcher mit den Bewohnern vor den Haustüren oder in den Vorgärten getrunken wurde, lockerte die Runde. Dabei hielten sich die Würschtejonge, deren „Arbeitstag“ schon um 07:30 Uhr begann, wacker – Ausfälle gab es keine zu berichten.

Am Abend wurden dann alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner zum Erbsensuppenessen, welches bereits seit fast 100 Jahren Tradition hat, ins Bürger- und Schützenhaus Herzhausen eingeladen. Hier kamen zahlreiche Gäste zusammen, um gemeinsam mit den Würschtejonge den rundum erfolgreichen Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

Das exakte Spendenziel wird in den nächsten Wochen festgelegt. Die Würschtejonge bedanken sich für die großartige Spendenbereitschaft sowie die zahlreiche Unterstützung und freuen sich auf ein hoffentlich genauso erfolgreiches Würsteheben im Dezember 2025.

Foto: Würschtejonge Herzhausen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!