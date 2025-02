B54: Vollsperrung der B54 (HTS) ab der Anschlussstelle Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen in der Nacht von Samstag auf Sonntag

(wS/str) Kreuztal 12.02.225 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt in der Nacht von Samstag (15.02.) auf Sonntag (16.02.) die Bauwerkprüfung der HTS-Brücke Langenau in Kreuztal durch. Hierfür wird die HTS ab der Anschlussstelle Kreuztal in der Fahrtrichtung Siegen, im Zeitraum von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt. Die Die Auffahrt zur HTS ist ab der Anschlussstelle Buschhütten wieder möglich. Die Umleitung erfolgt über die Siegener Straße (L 908) durch Kreuztal.