Bürgerbus Burbach e.V. wählt neuen Vorstand – Gunther Reschke löst Beate Jung in der Geschäftsführung ab

(wS/bu) Burbach 11.02.2025 | Der Bürgerbus Burbach e.V. hat einen neuen Vorstand – mit altbekannten und zwei neuen Gesichtern. So bestätigte die Mitgliederversammlung am 29.01.2025 den 1. Vorsitzenden Ulrich Stein für zwei weitere Jahre im Amt. Auch die Beisitzer Dorothee Klein, Peter Reber und Bertram Enders wurden für zwei Jahre wiedergewählt. Als Kassenprüfer wurde das bereits eingespielte Duo Carla Maué und Arno Höfer erneut mit der Kontrolle der Kasse beauftragt. Ersatzperson ist Dieter Gläser.

Die markanteste Veränderung gibt es bei der Geschäftsführung. Beate Jung hatte zum 31.12.2024 ihr Amt als Geschäftsführerin niedergelegt. „Der Bürgerbus-Verein Burbach e.V. dankt ihr für die langjährige verantwortungsvolle Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben“, lässt der Vorstand verlauten. Ihr folgt Gunther Reschke. Ihn wählte die Mitgliederversammlung auf dem Ollern in der Alten Vogtei einstimmig für drei Jahre zum neuen Geschäftsführer. Adalbert Döner wurde ebenfalls für drei Jahre zum Kassierer gewählt und komplettiert den neuen Vorstand des Bürgerbusvereins.

Der neue Vorstand (v.l.): Geschäftsführer Gunther Reschke, 1. Vorsitzender Uli Stein, Beisitzerin Dorothee Klein, Beisitzer Bertram Enders, 2. Vorsitzender Gerd Sauer, Beisitzer Peter Reber und Kassierer Adalbert Dörner. Foto: Bürgerbusverein

