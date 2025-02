CDU Burbach nominiert Jonas Becker einstimmig

(wS/cdu) Burbach 11.02.2025 | An diesem Montag traf sich die Burbacher CDU in der Alten Vogtei zur Nominierung ihres Bürgermeisterkandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl am 14. September 2025.

Jonas Becker betonte in seiner Bewerbungsrede, dass besonders eine starke Wirtschaft der Grundstein für eine solide Haushaltspolitik sei. Dafür brauche es aber auch weiterhin einen attraktiven Bildungsstandort damit Burbach auch weiterhin ein lebenswerter Ort für die Menschen und Familien der Region, sowie qualifizierte Arbeitnehmer bleibe. Auch jetzt schon zeichne sich Burbach durch die hervorragende ehrenamtliche Arbeit aus. Hier müsse der Nachwuchs im Ehrenamt gestärkt und mit Vereinen und Einrichtungen betrachtet werden, wie deren Engagement vereinfacht werden kann.

Gemeinsam mit Politik, Gesellschaft und Verwaltung möchte Jonas Becker die Gemeinde Burbach in eine sichere und stabile Zukunft führen.

Die Mitglieder der CDU drückten Ihre Unterstützung mit einem eindeutigen Wahlergebnis von 100% aus. CDU Gemeindeverbandsvorsitzende, Deborah Amazu, gratulierte herzlich zu diesem beeindruckenden Ergebnis und freut sich den Kandidaten im Kommunalwahlkampf vollstens zu unterstützen.

Benedikt Büdenbender, Kreisvorsitzender der CDU Siegen-Wittgenstein, lobte den guten Zusammenhalt und die harmonische Arbeit der CDU Burbach, welche sich auch in den guten Wahlergebnissen und der Politik der vergangenen Jahre zeigt. Mit der Nominierung von Jonas Becker und dem Engagement der Mitglieder der Burbacher CDU sei er sich sicher, dass dies auch in Zukunft gute Ergebnisse hervorrufen wird.

Foto: CDU

