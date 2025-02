Erfolgreiches Jahr für die Briefmarkenfreunde Netphen – Rückblick auf 2024

(wS/bn) Netphen 13.02.2025 | Die Briefmarkenfreunde Netphen konnten ihr Vereinsjahr 2024 mit einem mittleren dreistelligen Gewinn abschließen. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Teilnahme an der Südwestfalenbörse am 6. April im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle und am Siegener Stadtfest am 31. August und 1. September am neueröffneten Park am Herrengarten.

Beide Veranstaltungen, für die der Ehrenvorsitzende Wilfried Lerchstein Briefmarken Individuell und Schmuckumschläge entworfen hatte, konnten mit einem Sonderstempel der Deutschen Post Philatelie dokumentiert werden. Am 8. November fand noch die NETPHILA in Dreis-Tiefenbach statt.

Wahlen

Da auch auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 25. Januar 2025 niemand dazu bereit war, den Vorsitz der Briefmarkenfreunde Netphen zu übernehmen, bleibt der Vorstandsposten weiterhin vakant. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Manfred Heide wurde in diesem Amt vom bisherigen Beisitzer Gregor Fellenberg abgelöst. Wiedergewählt wurde der Kassierer Michael Spies.

Bei der Wahl eines neuen Kassenprüfers wurde Ulrich Brockhaus als Nachfolger von Michael Butenhoff gewählt.

Jubilarehrungen

Die vier anwesenden Vereinsjubilare Oliver Heide (30 Jahre), Gregor Fellenberg, Ekkehard Haas und Willi Schäfer (alle 5 Jahre) erhielten eine Urkunde und ein Buchgeschenk als Anerkennung für ihre langjährige Vereinstreue. Weitere an diesem Abend verhinderte Vereinsjubilare sind Hans Jürgen Becker (55 Jahre), Wilfried Demmer (10 Jahre), Uwe Gerloff, Wolfgang Kessler und Martin Scheerer (alle 5 Jahre).

Veranstaltungen 2025

Höhepunkte im Veranstaltungskalender 2025 des Vereins sind zwei Großveranstaltungen.

Zunächst ist dies das Festwochenende 14. und 15. Juni, an dem in Netphen das Jubiläum „130 Jahre weltweit erste Motor-Omnibus-Linie“ gefeiert wird. Drei Wochen später ist es im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Zusammenschluss der Kreise Siegen und Wittgenstein“ der Tag der offenen Tür am 5. Juli im Siegener Kreishaus. An beiden Veranstaltungen wird auch ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie teilnehmen und einen passenden Sonderstempel mitbringen. Die Briefmarkenfreunde Netphen werden jeweils Schmuckumschläge und Briefmarken Individuell zum Kauf anbieten. Als Briefmarkenmotive dienen zum einen Omnibusse und zum anderen Sehenswürdigkeiten aus den elf Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Hinzu kommt noch die jährliche NETPHILA, eine Börse mit Großtauschtag, am 8. November 2025 in der Georg-Heimann-Halle in Netphen. Hier werden Sammler von Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen fündig.

Außerdem finden weiterhin an jedem zweiten Sonntag eines Monats vormittags Tauschtreffs im Museum Netpherland in Netphen, Lahnstraße 47, statt. Gäste sind hier immer willkommen. Kostenlose Begutachtungen von mitgebrachten Sammlungen gehören ebenso zum Vereinsservice wie eine einjährige kostenlose Schnuppermitgliedschaft.

