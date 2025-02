Konzert mit dem Duo connessione – Europäische Volksmusikinspirationen am 23. Februar um 17 Uhr in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 17.02.2025 | Das Konzertprogramm „Europäische Volksmusikinsiprationen“ am 23. Februar um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße, präsentiert einige Stücke der klassischen Musik, in denen sich berühmte Komponisten durch traditionelle Volksmusik inspirieren ließen. Unter anderem werden Beispiele aus Polen (Henrik Wieniawski und Emil Mlynarski), Böhmen (Antonín Dvořák und Fridrich Smetana), Spanien (Manuel de Falla) und Ungarn (Béla Bartók) musiziert. In der zweiten Hälfte des Programms hört man dann einige kurze authentische traditionelle Volksmusikstücke und Volkslieder (tschechisch und deutsch) aus Böhmen mit den traditionellen Volksmusikinstrumenten (böhmischer Dudelsack, Geige und Kurzhalsgeige). So wird in dem Konzert die klassische Musik mit ihren authentischen Volksmusikquellen konfrontiert.

Das deutsch-böhmische Kammermusikduo „Duo connessione“ (Carina Kaltenbach – Schonhardt und Tomas Spurny) konzentriert sich auf die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts. Es widmet sich unter anderem der Wiederentdeckung der vergessenen Komponisten der Klassik und Romantik der böhmischen und deutschen Musik. Der Eintritt zum Konzert am 23.2. um 17 Uhr in St. Joseph beträgt 15 €, erm. 10 €.

