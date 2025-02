Luiza Licina-Bode: Auf in die Zukunft: Schülerinnen und Schüler starten mit KI-Mikrochips durch – Wettbewerb INVENT a Chip

(wS/spd) Siegen 10.02.2025 | Luiza Licina-Bode, SPD-Bundestagsabgeordnete für Siegen-Wittgenstein informiert über den Wettbewerb INVENT a CHIP und ruft alle Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 13 zur Teilnahme auf: „Künstliche Intelligenz und Mikroelektronik sind Schlüsseltechnologien, die unsere Welt maßgeblich prägen werden. Doch wir brauchen kluge Köpfe für eine sichere und verantwortungsvolle Entwicklung dieser Technologien – heute und vor allen in der Zukunft. Daher ist es wichtig, junge Menschen frühzeitig für Mikrochips und KI zu begeistern und ihnen zukunftsweisende Ausbildungs-, Studien- und Berufsperspektiven

aufzuzeigen. Bei INVENT a CHIP werden die Jugendlichen schrittweise an diese Themen herangeführt, sie können tüfteln und eigene KI-Projekte umsetzen.“

Der bundesweite Wettbewerb INVENT a CHIP (IaC) startet in die nächste Runde und lädt den Technologie-Nachwuchs ein, mit kleinen Innovationen Großes zu bewirken. Zum 24. Mal bietet der Verband der Elektrotechnik (VDE) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 13 die einzigartige Chance, selbst Mikrochips mit eigener KI-Sprachsteuerung zu designen.

Licina-Bode: „Mikrochips und Künstliche Intelligenz stecken in Smartphones und Computern, sie lenken Industrieprozesse und überwachen unsere Gesundheit. Von der nachhaltigen, effizienten Energieversorgung, Mobilität und Gesundheitsvorsorge bis zum Smart Home – die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Der Schülerwettbewerb INVENT a CHIP setzt auf eine Technologie, mit der oft erst Studierende der Elektrotechnik in Kontakt kommen.

Das Ziel von INVENT a CHIP ist es, die komplexen und anspruchsvollen Inhalte rund um Mikrochip-Entwicklung anschaulich und verständlich zu vermitteln.“

Der Wettbewerb hat mehrere Blöcke:

INVENT a CHIP-Quiz: Spannende Lerninhalte für den Schulunterricht: Wie viel Energie verbraucht Künstliche Intelligenz?

Wo retten Mikrochips Leben und welche Logikfunktionen stecken in Mikrochips? Fragen wie diese stellt das IaC-Quiz, an dem alle Interessierten bis zum 31. Mai 2025 online teilnehmen können.

Zu gewinnen gibt es Mikrocontroller und Preise für die Schulen, an denen die Schülerinnen und Schüler am besten abgeschnitten haben.

INVENT a CHIP- Challenge: Die Praxis des Chipdesigns – Zukunft selbst gestalten: Wer sich detaillierter für Chipdesign interessiert, stellt sich bis zum 31. Juli 2025 der IaC-Challenge. Dabei führen spannende Online-Aufgaben gespickt mit ausführlichen Erklärungen schrittweise von logischen Gattern hin zu ersten eigenen Hardware-Programmierungen mit KI-Anwendungen. Auf die Gewinner warten ein FPGA-Board und die Teilnahme an einer Exkursion zu einer Mikrochip-Fabrik in Dresden.

Die Grundkenntnisse aus der IaC-Challenge sind Voraussetzung für die nächste Stufe: ein eigenes Chipdesign im IaC-Camp. Stichtag für die Teilnahme ist der 31. März 2025. Unter Leitung der Leibniz Universität Hannover vertiefen die 25 Besten in einem viertägigen Workshop Anfang Mai in Hannover ihre Kenntnisse und entwickeln bis September einen eigenen Chip mit KI- Sprachsteuerung. Alle Teilnehmenden sind ebenfalls zu einer Exkursion in eine Mikrochip-Fabrik eingeladen.

Die Siegerinnen und Sieger des IaC-Camps erhalten Geldpreise bis zu 2.000 Euro, ein Praktikum bei der Robert Bosch GmbH in Reutlingen, werden für die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen und zu großen Technikveranstaltungen eingeladen.

Die Preisverleihung von INVENT a CHIP findet Ende Oktober 2025 im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses in Duisburg statt.

Weitere Informationen zum Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler unter www.invent-a-chip.de.

Unterstützung für Elektronik-Projekte: LABS for CHIPS: Auch die besten Elektronik-Projekte für Schülerinnen und Schüler stehen 2025 wieder im Fokus. Mit LABS for CHIPS startet zeitgleich ein Wettbewerb, der das Interesse und die Freude an Elektronik beim Nachwuchs fördert. Bewerben können sich Institutionen, die konkrete Angebote an Jugendliche richten. Der VDE und das

BMBF prämieren diese Ideen mit Preisgeldern von bis zu 2.000 Euro. Weitere Informationen unter www.labs-for-chips.de. Licina-Bode: „Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme an INVENT a CHIP nicht nötig. Interesse an und Lust auf Technik und Naturwissenschaften allerdings von Vorteil. Ganz konkret können die Jugendlichen selbst das Chipdesign ausprobieren und mit Expertinnen und Experten an ihren Projekten tüfteln.“

Luiza Licina-Bode – Mitglied des Deutschen Bundestages

