Schwerer Messerangriff in Gießen: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt, Tatverdächtiger festgenommen

(wS/red) Gießen 01.02.2025 | Am frühen Morgen des 31. Januar 2025 kam es in der Rodheimer Straße in Gießen zu einer schweren Gewalttat. Gegen 7.10 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine blutende Person informiert. Bei Eintreffen der Beamten fanden sie einen 25-jährigen Mann mit schweren Stichverletzungen vor. Der Verletzte wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er aktuell mit lebensgefährlichen Verletzungen behandelt wird.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Mann das Opfer im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer attackiert hat. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen habe zu keiner Zeit bestanden, teilte die Polizei mit. Insbesondere bestätigte sie, dass kein Zusammenhang zu den nahegelegenen Schulen besteht.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur genauen Tatmotivation dauern an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der Tat. Ob der Tatverdächtige und das Opfer in einer persönlichen Beziehung zueinander standen oder ob es sich um eine zufällige Eskalation handelte, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Details zum Zustand des Opfers sowie zu einem möglichen Tatmotiv will die Polizei in den kommenden Tagen bekannt geben.

Bürgerinnen und Bürger in Gießen sind aufgerufen, sachdienliche Hinweise an die ermittelnden Beamten weiterzugeben. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit in der Rodheimer Straße aufhielten oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Symbolfoto

Gießen ist eine Stadt in Hessen, Deutschland. Sie liegt nördlich von Frankfurt am Main und ist bekannt für ihre Universität sowie ihre zentrale Lage in Mittelhessen.

Die Entfernung zwischen Gießen und Siegen beträgt etwa 75 Kilometer (Luftlinie) bzw. ca. 85 Kilometer auf der Straße. Mit dem Auto dauert die Fahrt ungefähr 1 Stunde, je nach Verkehrsaufkommen

.

