Verkehrsunfall auf der B62 zwischen Dreis-Tiefenbach und Weidenau sorgt für massive Behinderungen

(wS/red) Netphen – Siegen 17.02.2025 | ERSTMELDUNG | Am frühen Montagmorgen gegen kurz nach 7 Uhr kam es auf der B62 zwischen Dreis-Tiefenbach und dem HTS-Zubringer Weidenau zu einem Verkehrsunfall. Zwei PKW kollidierten in einem Auffahrunfall, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte.

Aufgrund des Unfalls musste die B62 von Weidenau kommend in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach voll gesperrt werden. Der Verkehr aus der Gegenrichtung konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der gesamten Region. Besonders betroffen war der Bereich der HTS, wo sich lange Staus sowohl in Fahrtrichtung Siegen als auch aus Kreuztal kommend bildeten.

Die Feuerwehr und die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeuge. Die Polizei leitete den Verkehr um und forderte die Autofahrer auf, alternative Routen zu nutzen. Die Verkehrsteilnehmer mussten sich am Morgen auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Wir empfehlen, den Bereich weiträumig zu umfahren (08 Uhr).

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

