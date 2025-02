Zum Tode von Bundespräsident a.D. Horst Köhler: 2015 im Goldenen Buch der Stadt Siegen verewigt

(wS/si) Siegen 03.02.2025 | Am 1. Februar ist Prof. Dr. Horst Köhler, von 2004 bis 2010 neunter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, in Berlin gestorben.

Aus diesen Anlass sei daran erinnert, dass Horst Köhler auch eine Verbindung zur Stadt Siegen hatte: Im Juni 2015 war der Altbundespräsident zu Gast untern Krönchen, als Festredner zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Bürgerstiftung Siegen. Zuvor trug er sich auf Einladung von Bürgermeister Steffen Mues im Rubenssaal des Siegerlandmuseums in das Goldene Buch der Stadt Siegen ein. Thema des Empfangs, wie auch der anschließenden Feier der Bürgerstiftung: die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements, für das sich der Altbundespräsident besonders stark machte.

Nach dem Eintrag in das Goldene Buch und vor dem kurzen Spaziergang vom Oberen Schloss zur Martinikirche, dem Ort der Feier der Bürgerstiftung, nahm sich Horst Köhler damals Zeit, die neun Originale des Malerfürsten Peter Paul Rubens näher in Augenschein zu nehmen. Die damalige Museumsdirektorin, Professorin Ursula Blanchebarbe, erzählte dem interessierten Gast dabei auch gerne die kuriose Geschichte, wie es kam, dass der Flame Rubens ausgerechnet in Siegen geboren wurde.

Steffen Mues: „Ich denke gerne zurück an diesen Tag, an dem sich Horst Köhler, viel Zeit für Siegen genommen hat und sogar im Rahmen eines Spaziergangs entlang der Siegener Sehenswürdigkeiten auch mit den Menschen in Kontakt kam. Ich erinnere mich nicht nur an einen klugen und weltoffenen Menschen, sondern auch an einen sehr humorvollen Politiker.“