„Älter werden in Siegen“ – Neuauflage des Handbuches für Senioren kostenlos erhältlich

(wS/si) Siegen 21.03.2025 | Druckfrisch und komplett überarbeitet liegt jetzt die neue Broschüre für Senioren in Siegen vor. Das 84 Seiten starke Handbuch „Älter werden in Siegen“ bietet zahlreiche Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen für ältere Menschen der Stadtverwaltung Siegen als auch der der zahlreichen freien Träger, Vereine, Initiativen und Kirchen.

„Dabei reichen die Angebote von Bildung und Kultur, sportlichen Aktivitäten und Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement bis hin zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten“, zählt der Seniorenbeauftragte Volker Reichmann die breite Palette der Themen auf. Anlässlich der Vorstellung unterstreicht Bürgermeister Steffen Mues: „Das Handbuch fasst übersichtlich die Vielzahl unserer Angebote für alle Lebenslagen älterer Menschen in unserer Stadt zusammen und zeigt damit auch: Seniorenpolitik ist eine Querschnittsaufgabe und fest verwurzelt in Siegen.“

Die kostenlose Broschüre ist reich bebildert und zu jeder Einrichtung und jedem Angebot gibt es eine Telefonnummer und, wenn vorhanden, eine E-Mail-Adresse für direkte Rückfragen. Ein ausführliches Kapitel widmet sich der Arbeit des Siegener Seniorenbeirates als die Interessenvertretung und Sprachrohr älterer Menschen in Siegen. Zugleich wirkt das Gremium in verschiedenen Arbeitsfeldern zur Stadtentwicklung und seniorengerechten Stadtgestaltung in Fach- und Bezirksausschüssen mit.

Der Siegener Seniorenbeirat möchte Menschen ab dem 60. Lebensjahr ermuntern, sich ebenfalls aktiv in der Seniorenpolitik zu engagieren.

Senioren- und Tagespflegeeinrichtungen und Unterstützungsdienste sowie andere Einrichtungen können Exemplare zur Auslage per E-Mail an seniorenservice@siegen.de oder telefonisch unter 0271-404-2202 bei der Universitätsstadt Siegen, Leben im Alter, anfordern. Ansonsten liegt die Broschüre in den städtischen Rathäusern, Bürgerbüros, Senioren-Service-Stellen, Schwimmbädern, dem KrönchenCenter und im Familienbüro kostenlos aus. Und die Broschüre ist auch zum kostenlosen Download unter dem Kurzlink www.siegen.de/senioren erhältlich.



Bürgermeister Steffen Mues (2.v.l.) und Seniorenbeauftragter Volker Reichmann (l.) mit dem Vorstand und den Mitgliedern des Siegener Seniorenbeirates bei der Vorstellung der Neuauflage des Handbuches „Älter werden in Siegen“.

Foto: Stadt Siegen