Fotospaziergang, Kochkurs, Kunstaktion und vieles mehr „Internationale Wochen gegen Rassismus“ vom 17. bis zum 30. März

(wS/hi) Hilchenbach 13.03.2025 | Ein Regenschirm ist das Symbol der diesjährigen bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, die von Montag, 17. März, bis Sonntag, 30. März, stattfinden. Der Regenschirm steht sinnbildlich für die Botschaft „Menschenwürde schützen“. Die Aktionswochen setzen unter diesem Motto ein starkes Signal für eine offene und tolerante Gesellschaft.

Auch in Hilchenbach finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die von verschiedenen Akteuren in Zusammenarbeit mit der Stadt Hilchenbach organisiert wurden.

Das Programm lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Dialog, zur Begegnung und zum aktiven Engagement ein.

Fotoprojekt „Happy Places“

Ein besonderes Highlight ist das Fotoprojekt „Happy Places“, das dazu aufruft, eine Playmobilfigur an seinem persönlichen „Happy Place“ festzuhalten. Was sind die Orte in unserer Stadt, an denen wir uns geborgen und sicher fühlen? Wo kommen wir zur Ruhe und genießen das Leben? Welche Bedeutung haben diese Orte für unser Wohlbefinden und unsere Identität? Diese Fragen stehen hinter dem Projekt.

Die entstandenen Bilder werden anschließend in einer Ausstellung im Rathaus präsentiert.

Fotos können ab sofort an den Fachdienst Soziales und Integration an soziales@hilchenbach.de oder 0176/11896577 gesendet werden. Einsendeschluss ist Samstag, 31. Mai 2025.

Wer Lust hat, zusammen durch das Stadtgebiet zu laufen und Fotos zu machen, kann sich am Dienstag, 25. März, von 16:00 bis 18:00 Uhr dem gemeinsamen „Fotowalk“ anschließen. Treffpunkt ist vor dem Rathaus in Hilchenbach. Es wird um vorherige Anmeldung bei Verena Simonazzi unter 02733/288-125, 0176/11896577 oder per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de gebeten.

Foto-Statements mit den Red Sox Allenbach

Ein besonderes Gemeinschaftserlebnis bietet die Aktion vom Fußballverein Red Sox Allenbach. Der Verein möchte gemeinsam mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ein lebendiges Zeichen der Vielfalt setzen. Auf dem Sportplatz der Red Sox soll das Wort „Vielfalt“ aus Menschen gebildet und dann mit einer Drohne fotografiert werden. Diese Aktion symbolisiert auf eindrucksvolle Weise, wie viele Menschen in Hilchenbach zusammenleben. Die Aktion findet am Dienstag, 18. März, um 16:30 Uhr auf dem Sportplatz, Jung-Stilling-Allee 10, in Hilchenbach statt. Die Teilnehmenden können, wenn vorhanden, einen bunten Regenschirm mitbringen.

Gemeinsam international Kochen

Am Mittwoch, 19. März, lädt das Kinder- und Jugendbüro gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und der Stahlberg Grundschule Müsen, vertreten durch die Projektgruppe „Rucksack Schule“, ins Jugendzentrum NoLimits nach Dahlbruch in den kmd ein. Dort findet von 15:00 bis 18:30 Uhr ein internationaler Kochkurs für Kinder von acht bis zwölf Jahren statt. Direkt im Anschluss können die leckeren zubereiteten Gerichte gemeinsam beim internationalen Büffet und Fastenbrechen für Alle verköstigt werden. In schöner lockerer Atmosphäre lässt sich so das Fastenbrechen gemeinsam feiern – ein Abend voller Genuss und interkultureller Begegnung. Eine Anmeldung zu beiden Angeboten auf www.kjb-angebote.de ist erforderlich.

Ein kulinarisches Highlight, das in den Internationalen Wochen nicht fehlen darf, ist der beliebte Kochabend im Rondell. Die Veranstaltung bietet nicht nur die Gelegenheit, neue kulinarische Horizonte zu entdecken, sondern auch, in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und neue Bekanntschaften zu schließen. Der Kochabend findet am Montag, 24. März, um 17:00 Uhr „Im Rondell“, Am Preisterbach 12, in Hilchenbach. statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei Verena Simonazzi unter 02733/288-125, 0176/11896577 oder per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de ist jedoch erforderlich.

Kunstaktion „Wege nach Hilchenbach“

Ein weiteres interaktives Angebot erwartet die Besucher am Donnerstag, 20. März, ab 15:00 Uhr bei „Donnerstags im Rondell“. Unter dem Titel „Wege nach Hilchenbach“ entsteht ein großes gemeinschaftliches Kunstwerk. Jeder kann seine Fußabdrücke hinterlassen, egal ob jemand aus einer anderen Stadt aus dem Inland oder Ausland nach Hilchenbach gezogen ist, und so symbolisch einen Beitrag zur Vielfalt und zum Miteinander leisten. Diese Aktion lädt dazu ein, sich spielerisch mit dem Thema Integration auseinanderzusetzten und ein Zeichen zu setzten. Veranstaltungsort ist ebenfalls „Im Rondell“.

Workshop „Fake News und Cybersicherheit“

In einer Zeit, in der Informationen in Sekundenschnelle verbreitet werden, ist es entscheidend Fakten und Falschmeldungen unterscheiden zu können. Zudem gewinnt der Schutz unserer persönlichen Daten in der digitalen Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Und wie schützen wir uns vor den Gefahren des Internets? Darum geht es in einem Workshop. Unter der Leitung der Expertinnen Parvin Ghadamighalandari und Roodabeh Seif der Universität Siegen werden die Teilnehmenden in die Welt der Fake News und der Cybersicherheit eingeführt. Das Angebot richtet sich an alle, die ihre digitalen Kompetenzen stärken und sich sicherer in der digitalen Welt bewegen möchten. Der Workshop findet am Freitag, 28. März, um 16:00 Uhr im Rondell statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei Verena Simonazzi unter 02733/288-125, 0176/11896577 oder per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de ist jedoch erforderlich.

Die Stadtbücherei präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an thematischen Büchern und Medien. Auch die lokale Buchhandlung buecher buy eva beteiligt sich an den Internationalen Wochen und bietet einen Büchertisch mit ausgewählten Titeln. Diese Aktionen laden ein, in Ruhe zu stöbern, sich von der Vielfalt der Literatur inspirieren zu lassen und sich mit den Themen Vielfalt, Integration und Interkulturalität zu beschäftigen.

Das vollständige Programm mit allen Terminen, Veranstaltungsorten und weiteren Informationen finden Interessierte unter www.hilchenbach.de sowie auch auf Instagram unter „@stadt_hilchenbach“ und „@komm.in.hilchenbach“.

„Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns die Vielfalt! Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen und ein buntes konstruktives Miteinander“, lädt Verena Simonazzi vom Fachdienst Soziales und Integration ein. „Gemeinsam öffnen wir Türen zu einer vielfältigen und toleranten Gesellschaft. Wir freuen uns darauf, Sie bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus willkommen zu heißen“, so die Organisatorin weiter.



