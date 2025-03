Frommermann – Die Meister des Stimmentheaters

(wS/bl) Bad Laasphe 14.03.2025 | Am Samstag, dem 26. April kommen alle Fans der Comedian Harmonists voll auf ihre Kosten, wenn sie das Konzert der Meister des Stimmentheaters „Frommermann“ im das Haus des Gastes in Bad Laasphe besuchen.

Frommermann (so stehts auf der Website): 7 Musiker – Stil: Klassik, Jazz – Herkunft: Niederlande

Die Liebe zu den Comedian Harmonists führt 2005 sechs befreundete Musiker zusammen. Im Auftrag des Grachtenfestivals geben sie der 1935 verbotenen Musik eine neue Stimme. Mit viel Vergnügen widmen sie sich erfolgreich diesen wunderbar melancholisch-virtuosen Liedern, die die Welt in den dunklen 30er Jahren erobern. Zu Ehren des Gründers Harry Frommermann feiern sie unter seinem Namen als ‘Frommermann’ ihre Debüts auf den niederländischen Podien.

In den darauf folgenden Jahren entwickelt Frommermann sich zu einem der vielseitigsten Ensembles der Niederlande. Nach dem Vorbild ihrer musikalischen Helden sammeln sie Lieder und Musik aus allen Richtungen und Genres, aus unterschiedlichen Epochen, in verschiedenen Sprachen, zugeschnitten auf ihre Gruppe: 5 Männerstimmen, Klavier und Gitarre, garantiert verbunden mit Humor, Melancholie, Ausgelassenheit und einem unbändigen Spaß am Spiel.

Längst touren sie auch über ihre Landesgrenzen hinaus und begeistern ihr Publikum mit verschiedenen sensationellen Programmen.

Frommermann feiert ein Fest, ist das Programm, das in Bad Laasphe zu hören sein wird

Ein festliches Programm, in dem die schönsten klassischen Melodien mit den größten Schlagern der 20er und 30er Jahre vereint sind. Mit Musik von Franz Schubert, Giacomo Puccini, den Comedian Harmonists, Tino Rossi, Charles Aznavour und vielen anderen.

Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr und der Kulturring Bad Laasphe e.V. lädt als Veranstalter dazu herzlich ein.

Karten gibt es im Vorverkauf für 22,00 € und an der Abendkasse für 25,00 €.

Weitere Infos und Kartenvorverkauf: TKS Bad Laasphe GmbH (VVK-Stelle ProTicket), Tel. 02752-898 oder direkt www.proticket.de