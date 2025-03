Jahreshauptversammlung des VdK Deuz: Blick auf ein ereignisreiches Jahr 2025

(wS/tg) Netphen 14.03.2025 | Am heutigen Freitag fand unter reger Teilnahme der Mitglieder die Jahreshauptversammlung des 703 Mitglieder starken VdK-Ortsverbands Deuz im Gasthof Ley in Netphen-Irmgarteichen statt.

Der 1. Vorsitzende Uwe Werthenbach konnte im Rahmen der Versammlung sieben Mitglieder für 25-jährige sowie 22 Mitglieder für 10-jährige Zugehörigkeit zum Ortsverband ehren.

Nach dem Bericht des Vorstands über die vielfältigen Tätigkeiten des Jahres 2024, darunter die ausgebuchte Fahrt zur Straußenfarm Gemarkenhof nach Remagen, das legendäre Sommerfest an der Grillhütte in Helgersdorf sowie der besinnliche Jahresabschluss im Bürgerhaus Grissenbach, richtete sich der Blick auf das Jahr 2025. Die Jahreshauptversammlung, eine Fahrt ins Geysir-Museum Andernach am 26.04.2025, das Sommerfest am 09.08.2025 in Helgersdorf sowie eine Tagesfahrt nach Boppard im Herbst stehen bereits fest im Vereinskalender. Auch der Jahresabschluss am 22.11.2025 wird wieder im Bürgerhaus in Grissenbach stattfinden.

Ein besonderer Dank ging an alle Mitglieder des Vorstands sowie an die Betreuerinnen für die Orte des Siegtals und des Johannlandes. Hervorgehoben wurde auch Gerhard Heppner für seine stets hervorragend organisierten Fahrten.

Neu im Vorstand konnte man Thorsten Görg, einen 55-jährigen Grissenbacher, als Pressebeauftragten und Beisitzer für die Öffentlichkeitsarbeit begrüßen.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt jeder Besucher der Versammlung ein Siegerländer Krüstchen nach Art des Hauses Ley.

Trotz der vielen gelungenen Veranstaltungen wünscht sich der Vorstand, künftig noch mehr junge Vereinsmitglieder für die wichtige soziale Arbeit begeistern zu können. Denn nur gemeinsam kann man etwas erreichen.

Von links nach rechts: Der neue Beisitzer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Thorsten Görg, Simone Göckus vom Kreisverband, 1. Vorsitzender Uwe Werthenbach, Kassiererin Sabrina Loeper, 2. Vorsitzende Annette Götze, Schriftführerin Monika Gräbener sowie stellvertretende Schriftführerin Martina Werthenbach.