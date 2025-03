Mitgliederversammlung des TVG Buschhütten: Emotionale Verabschiedung von Sabine Jung

(wS/tvg) Kreuztal 11.03.2025 | Mitgliederversammlung des TVG Buschhütten 1885 e. V. am 07.03.2025 in Buschhütten.

Wie schon im vergangenen Jahr, so fand die Mitgliederversammlung des TVG auch dieses Jahr wieder im Clubraum der Turn- und Festhalle statt. Eine emotionale Besonderheit war diesmal die Verabschiedung von Sabine Jung aus dem geschäftsführenden Vorstand. Insofern erfreute sich der Verein einer regen Beteiligung und über dementsprechend gut besetzte Tischreihen. Um 19:05 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Olaf Kohn die Versammlung, begrüßte traditionell alle anwesenden Ehrenmitglieder namentlich und im Besonderen die beiden Ehrenvorsitzenden Frieder Sprenger und Volker Knuff sowie den Ehrengeschäftsführer Rainer Jung.

Die Berichte wurden gemäß Tagesordnung verlesen, Verstorbene gab es an diesem Abend nicht zu beklagen. Nachdem sämtliche Berichte des Vorstandes, die aus den Abteilungen und der beiden Kassenprüfer vorgetragen wurden, baten die Kassenprüfer Jürgen Jeschke und Volker Knuff die Versammlung um Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes. Die Versammlung stimmte dem einstimmig zu; der Vorstand bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Unter Punkt 6 der Tagesordnung wurden den Mitgliedern in dankbarer Anerkennung für ihre langjährige Vereinstreue geehrt und erhielten Blumen, eine Urkunde sowie eine Ehrennadel. Gemäß Satzung werden die Jahre der Zugehörigkeit erst nach dem 14. Lebensjahr gezählt. Nach Würdigung der Jubilare folgten Ehrungen für besondere sportliche Leistungen und die Danksagung für eine besonders langjährige Tätigkeit als Übungsleiterin.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Renate Bredenbeck, Christiane Heller, Petra Henß, Roger Schmidt, Monika Volkmer

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Monika Neve

Für 42 Jahre Übungsleiterin: Brigitte Theis (zieht sich nun als Übungsleiterin zurück)

Für sportliche Erfolge:

Daniel Knoepke / 2. Platz DM-Altersklassen-Wertung (Olympische Distanz)

Jan-Luca Kottenhahn / 3. Platz DM-Altersklassen-Wertung (Olympische Distanz)

Friedericke Haß / 1. Platz NRW Landesmeisterschaft / Cross Duathlon

Bei den sich anschließenden und turnusgemäß stattfindenden Wahlen ergab sich folgende Besetzung: Olaf Kohn wird einstimmig als 1. Vorsitzender wiedergewählt, Henning Klappert scheidet als 2. Vorsitzender aus; ihm folgt einstimmig gewählt Lara Völlnagel. Sabine Jung scheidet als Kassenwartin aus; ihr folgt einstimmig gewählt Henning Klappert.

Deborah Abdelhedi als Geschäftsführerin und Sabrina Schupp-Steinicke als Sportwartin komplettieren den geschäftsführenden Vorstand und sind in ihren Ämtern noch für ein Jahr gewählt. Die Position des/der stellvertretenden Geschäftsführer/in bleibt zunächst unbesetzt. Der TVG ist dazu im Austausch und idealerweise bestätigt sich bis 2026 eine weitere Person, um künftig wieder zu sechst als Vorstand agieren zu können. Hilmo Music als Sozialwart und Hanna Kohn als Jugendwartin sind in ihren Ämtern noch für ein Jahr gewählt.

Als Beisitzer werden Frederic Schöler, Peter Kühn und Heiner Stötzel einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Auf Vorschlag der Versammlung wird Volker Knuff einstimmig und für 2 weitere Jahre als Kassenprüfer wiedergewählt. Jürgen Jeschke ist in diesem Amt noch für ein Jahr gewählt.

Im Anschluss an die Neuwahlen kam es zum emotionalsten Teil des Abends. Olaf hatte bereits in seinem Bericht bemerkt, dass sich mit Sabine Jung letztlich das Herzstück aus dem geschäftsführenden Vorstand verabschiedet und betonte, dass es hier um mehr als vier Jahrzehnte „kümmern, machen, erledigen und tun“ geht. Olaf umriss dabei auch, dass Sabine, ob sportlich oder operativ, stets engagiert und mit Herzblut für den TVG aktiv war. Persönliche Worte unterstrichen die langjährige Verbindung zueinander.

Die finale Verabschiedung, nachdem Sabine bereits zuvor aus ihrem Amt als Kassenwartin ausgeschieden war, wurde dann mit einer Laudatio von Deborah Abdelhedi eingeläutet. Debbi umschrieb neben vieler Zahlen & Fakten ganz persönliche Eindrücke über Sabine. Es war die Rede davon, unendlich vielen Kindern den Purzelbaum beigebracht zu haben, literweise Tränen getrocknet und mit ihnen auf dem Giller übernachtet zu haben.

Debbi sprach von hunderten Protokollen, die Sabine geschrieben haben wird und vermutlich zwei Jahre ihres Lebens am Telefon verbracht zu haben. Darüber hinaus hat Sabine Termine koordiniert, Hotels gebucht, Athleten versorgt und bei deren Wettkämpfen mitgefiebert. Debbi bescheinigte Sabine, über Jahrzehnte Dreh- und Angelpunkt gewesen sein, aber auch nach wie vor ein wichtiger Teil des TV Germania Buschhütten zu sein und zu bleiben!

Um der ergreifenden Stimmung etwas Raum zu geben, bedachte man Sabine mit einem Video mit Bildern aus vergangenen Tagen und überreichte diverse Geschenke. Zum Höhepunkt überreichte ihr Sohn Adrian, der als Überraschungsgast extra aus Ulm angereist war, 42 rote Rosen für 42 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in unterschiedlichster und verantwortungsvollster Funktion innerhalb des Vereins.

Sabine war bereits 1968 als Kind beim Kinderturnen, ihre sportliche Karriere begann 1971 aber eher in der Schwimmabteilung, was der Ausgangspunkt für ein rastloses aktives Vereinsleben war. Seit 1982 war Sabine verantwortlich in unterschiedlichen Kinderturnabteilungen. Von 1992 – 2000 und ab 2008 bis zuletzt war sie Übungsleiterin der Eltern & Kind Abteilung. 1984 & 1985 Jugendwartin.

Ab 1987 ist Sabine die zentrale Persönlichkeit in Sachen Organisation rund um den Triathlon Buschhütten gewesen und leitete seit 1997 die Geschäftsstelle des TVG. 2000 wurde Sabine Sportwartin, ab 2011 Kassenwartin und behielt dieses Amt bis zuletzt inne.

Darüber hinaus war Sabine sehr lange Zeit auch für die Internetpräsenz und die Medienarbeit rund um das EJOT Team, die Triathlonveranstaltung und den TVG zuständig und somit gleichzeitig für alle Bereiche des TVG Buschhütten. Eine unvergleichbare Bilanz! Wir sagen DANKE.

Zurückkehrend zur Tagesordnung war festzuhalten, dass dem Vorstand keine Anträge vorliegen.

Beim abschließenden Punkt Termine & Verschiedenes ging man auf das vereinseigene 20. Prellballturnier am 29. März in der Zweifachhalle in Kreuztal ein. Des Weiteren informierte Michael Dittmann darüber, dass die Prellballer Ende Mai auch am Turnfest in Leipzig teilnehmen. Außerdem gab Kai Larsen die neuesten Termine der Triathlonszene bekannt und was die Aktiven unserer Triathlon Teams in der kommenden Saison erwartet.

Olaf machte im Anschluss Werbung für den 12. Kinderduathlon im September und wies abschließend auf das 140-jährige Bestehen des TVG hin. Hierzu sind einige Aktionen geplant, über die man im Detail noch informieren möchte.

Die Versammlung wurde 20:45 Uhr mit einem Dank geschlossen und man ging zum gemütlichen Beisammensein über!

Bericht: Olaf Kohn – Fotos: Hanna Kohn, Oliver Centelles Schlegel

