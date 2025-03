Unbekannte brechen in Reihenhaus ein – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Kreuztal 13.03.2025 | Am Mittwochabend (12.03.25) ist es zu einem Einbruch in der Goethestraße in Kreuztal-Buschhütten gekommen.

Zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster im Untergeschoss zum Objekt.

Der oder die unbekannten Täter durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen.

Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.