Verkehrsunfall in Mudersbach: Motorradfahrer schwer verletzt

(wS/red) Mudersbach 18.03.2025 | Am Dienstag, den 18. März 2025, ereignete sich auf der Siegstraße in Mudersbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Brachbach unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam.

An einer Engstelle der Straße stoppte die Fahrerin eines Fiat, um einem entgegenkommenden Sattelzug die Durchfahrt zu ermöglichen. Der nachfolgende Motorradfahrer übersah das stehende Fahrzeug und fuhr ungebremst auf das Heck des Kleinwagens auf. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine zufällig anwesende Krankenschwester aus der Unfallchirurgie leistete umgehend Erste Hilfe, bevor der eintreffende Rettungsdienst die Versorgung übernahm. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zusätzlich ein Notarzt alarmiert. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Die Siegstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

