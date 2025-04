Aktion Guck ma‘ 2025 – Der Verein Invema sucht Vorschläge zur Verleihung des „HIN- und WEGguckers“

(wS/inv) Kreuztal 09.04.2025 | Der Verein Invema e.V., der sich seit über 30 Jahren für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen im Kreis Siegen-Wittgenstein einsetzt, wird am 06. Mai wieder die Inklusionspreise „HIN- und WEGgucker“ verleihen.

Im Rahmen des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, möchte die Aktion Mensch unter dem Motto „Laut werden gegen Diskriminierung, soziale Spaltung und Ausgrenzung – für Solidarität und Teilhabe“ ein Zeichen setzen. Christian Dreher, Geschäftsführer von Invema erklärt:

„Gleichberechtigte Teilhabe ist der Titel unseres Leitbilds. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen auch in diesem Jahr mit der Verleihung des „HIN- und WEGguckers“ an der von Aktion Mensch geförderten Aktion zum europäischen Protesttag teilzunehmen und gemeinsam für mehr Miteinander und Teilhabe einzutreten! Mit der Aktion Guck ma‘ legen wir den Fokus dabei auf die Möglichkeiten zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft.“

Vor diesem Hintergrund möchte der Verein auch in diesem Jahr wieder Personen, Gruppen, Organisationen, Betriebe, Behörden oder Geschäfte dafür auszeichnen, sich entweder für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung besonders eingesetzt zu haben oder eben – im Gegenteil – Inklusion bewusst behindert, Menschen mit Behinderung ausgegrenzt und Teilhabe blockiert zu haben.

Noch bis zum 14. April können alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Siegen-Wittgenstein telefonisch, schriftlich oder über die Internetseite des Vereins (www.invema-ev.de) einen Vorschlag einreichen, welcher Organisation, Behörde, Firma oder Einzelperson der „Hingucker bzw. Weggucker 2025“ verliehen werden soll. Nach Überprüfung der eingereichten Vorschläge wird der Vorstand von Invema die „Gewinner“ aus den eingereichten Nominierungen auswählen.

Die Preise werden dann am 06. Mai um 19.00 Uhr im Kulturhaus LYZ in Siegen an die ausgewählten Preisträger verliehen. Im Anschluss an die Preisverleihung wird in Kooperation mit dem Filmclub Kurbelkiste der Dokumentarfilm „Menschsein“ gezeigt. Der Eintritt ist frei!

Christian Dreher: „Es ist uns sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine barrierearme Veranstaltung handelt. Das bedeutet, dass wir durch den Einsatz diverser Hilfsmittel (u.a. taktiles Blindenleitsystem, FM-Anlage mit mobilen Induktionsschleifen, Piktogramme, Auffahrtsschienen) allen Menschen den Zugang und die Teilnahme an der Veranstaltung ermöglichen wollen. In diesem Jahr wird die Preisverleihung erstmals von einer Schriftdolmetscherin begleitet. Alle sind willkommen!“