Erbsensuppe, Grillgut und gute Laune: Maifeier mit dem DRK Obersdorf

(wS/um) Wilnsdorf 09.04.2025 | – Maibaum Aufstellen und Schmücken am 26.04.2025, 17:30 Uhr – Durchführung des Maifestes am 01.05.2025, 11:00 Uhr

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. lädt die Dorfkinder am 26.04.2025, Beginn 17:30 Uhr zum Schmücken des Maibaums am neuen Aufstellungsort am Unteren Johannes in Obersdorf ein. Wie jedes Jahr sollen viele bunte Bänder den Maibaum schmücken. Im Anschluss daran wird der Maibaum in Obersdorf aufgestellt.

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. lädt am 1. Mai 2025, Beginn 11:00 Uhr zum traditionellen Maifest ein. An der Grillhütte in Obersdorf sind alle Maiwanderer und Familien mit Kindern herzlich willkommen. Traditionell werden reichlich Getränke, Kaffee und Kuchen gereicht. Das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Obersdorf bereitet Erbsensuppe zu und grillt für die Festbesucher.

Foto: Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V.