Gutes tun und dabei sparen: dokuworks eröffnet neuen Onlineshop für Bürobedarf – 5 % des Umsatzes fließen an Caritas-Projekt

(wS/dw) Siegen 24.04.2025 | Bei dokuworks GmbH und bcworks dreht sich vieles um Dokumentenmanagement, Compliance, IT-Sicherheit und Drucker sowie Multifunktionsgeräte. Doch der Herzenswunsch für die kommenden Jahre geht über das Tagesgeschäft hinaus. „Wir wollen der Region etwas zurückgeben und vor allem Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien helfen“, erklärt Geschäftsführer Markus Weber.

Ab sofort können Kunden im neuen Onlineshop www.caritas-buerobedarf.de nicht nur Büroartikel bequem einkaufen, sondern gleichzeitig auch etwas Gutes tun. 5 % des Umsatzes fließen direkt an das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Der Shop bietet über 60.000 Büroartikel und richtet sich an Selbstständige und Gewerbetreibende.

„Beim Einkauf in unserem Onlineshop gibt es eigentlich nur Gewinner“, schwärmt Vertriebsleiter Thomas Schöbel. „Bequemer lässt sich der Bürobedarf nicht einkaufen, die Qualität stimmt und mit jedem Einkauf können wir gemeinsam Gutes tun.“

Das Beratungszentrum des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. leistet wertvolle Arbeit für Kinder und Jugendliche, deren Eltern schwer erkrankt oder verstorben sind. Jedes Jahr stehen etwa 300 Kinder und Jugendliche im Kreis Siegen-Wittgenstein vor der Herausforderung, mit der lebensbedrohlichen Erkrankung eines Elternteils umzugehen.

„Als Markus Weber mit seiner Idee an uns herangetreten ist, waren wir sofort begeistert“, so Katharina Jung und Christoph Eich von „Hörst du mich?“. „Da unser Angebot weitestgehend kostenlos ist, sind wir dringend auf Spenden angewiesen, um auch zukünftig die Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien in schwierigen Lebensphasen ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Markus Weber unterstützt uns bereits seit Jahren und unser Beratungszentrum ist für ihn zu einer echten Herzenssache geworden.“

Gutes tun, kann so einfach sein! … und gemeinsam geht es schneller.

Besuchen Sie uns noch heute auf www.caritas-buerobedarf.de und helfen Sie mit jedem Einkauf!

von links nach rechts: Vertriebsleiter der dokuworks GmbH Thomas Schöbel – Leiterin des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ Katharina Jung – Geschäftsführer der dokuworks GmbH Markus Weber – Werkstudentin Marketing + Kommunikation Svenja Brömse – Fundraisung und Fördermittel „Hörst du mich?“ Christoph Eich

