Junge Kunst trifft auf große Fragen: Schüler der GMS Burbach-Neunkirchen zeigen Ihre neustes Kunstprojekt in der Sparkasse Burbach-Neunkirchen

(wS/sp) Burbach – Neunkirchen 11.04.2025 | In der Geschäftsstelle Neunkirchen der Sparkasse Burbach-Neunkirchen wurde am 20. März eine außergewöhnliche Kunstausstellung eröffnet. Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der GMS Burbach-Neunkirchen setzen sich kritisch und künstlerisch mit dem Thema „KI im Krieg“ auseinander. Ein hochaktuelles Thema, das nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch ethische Fragestellungen in den Mittelpunkt rückt.

Die jungen Künstlerinnen und Künstler beschäftigten sich intensiv mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz die Kriegsführung in Zukunft verändern könnte. Dabei stand vor allem die Frage der Verantwortung im Vordergrund: „Handeln Menschen noch menschlich, wenn sie den Krieg mit KI steuern?“ – diese Frage zog sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Die gezeigten Werke reichen von ausdrucksstarken Zeichnungen und Collagen bis hin zu plastischen Arbeiten, die zum Nachdenken anregen.

Die feierliche Eröffnung wurde durch Wortbeiträge eines Schülers, Theo Henrichs (Klassen- und Schülersprecher) sowie die musikalische Begleitung der Bläserklasse zu einem stimmungsvollen Abend. Zahlreiche Gäste, darunter Eltern, Lehrkräfte, Vertreterinnen und Vertreter der Sparkasse sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, nutzten die Gelegenheit, mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Sigrid Schmidt begrüßte die Gäste im Namen der Sparkasse und zeigte sich beeindruckt: „Wir sind stolz darauf, den Schülern der GMS Burbach-Neunkirchen eine Plattform zu bieten, um ihre Kunstwerke zu präsentieren. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚KI im Krieg‘ zeigt, wie wichtig es ist, sich über die Auswirkungen von Technologie auf unser Leben Gedanken zu machen. Die Werke der Schülerinnen und Schüler eröffnen neue Perspektiven und regen zur Reflexion an.“

Auch die betreuende Kunstlehrerin Elisabeth Gräbener äußerte sich begeistert über das Engagement ihrer Klasse: „Es war eine Freude, dieses Projekt zu begleiten. Die Jugendlichen haben mit viel Ernsthaftigkeit und Kreativität gearbeitet und wichtige Denkanstöße geliefert.

Ihre Werke sind nicht nur künstlerisch wertvoll, sondern auch gesellschaftlich relevant.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 22. April 2025 in der Geschäftsstelle in Neunkirchen zu sehen. Sie lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich mit der Zukunft von Krieg, Technik und Menschlichkeit auseinanderzusetzen – aus der Sicht junger Menschen, die schon heute die Fragen von morgen stellen. Der Eintritt ist frei.

Mit dieser Ausstellung unterstreicht die Sparkasse ihr Engagement für kulturelle Bildung und gesellschaftlichen Diskurs. Junge Menschen erhalten hier nicht nur Raum zur künstlerischen Entfaltung, sondern auch eine Stimme zu Themen, die unsere Zukunft maßgeblich prägen werden.