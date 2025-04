„Letzte Hilfe Kurs“ in Kreuztal – Wissen, wie es am Ende geht

(wS/sdk) Kreuztal 09.04.2025 | Der nächste „Letzte Hilfe Kurs“ findet am 26. April 2025 in Kreuztal statt. Von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in der Ernsdorfstraße 5, 57223 Kreuztal, über die Grundlagen der Sterbebegleitung zu informieren.

Ziel des Kurses ist es, das sogenannte „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“ zu vermitteln – also wie man schwerkranke und sterbende Menschen am Lebensende einfühlsam und unterstützend begleiten kann. Denn: Sterben ist ein Teil des Lebens, und jeder kann lernen, in dieser schweren Zeit Beistand zu leisten.

Organisiert wird der Kurs von der Ambulanten Hospizhilfe der Diakoniestation Kreuztal. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen: Telefonisch unter 02732 / 1028 oder per E-Mail an platte@diakoniestation-kreuztal.de.

Mehr Infos auch online unter: www.diakoniestation-kreuztal.de

Der Kurs richtet sich an alle Menschen, die sich mit dem Thema Sterben auseinandersetzen möchten – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen. Das Angebot folgt dem bundesweit anerkannten Konzept des „Letzte Hilfe Kurses“ und findet nur unter Verwendung des offiziellen Logos statt.