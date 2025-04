Offizielle Eröffnung des Skateparks Burbach am kommenden Samstag, den 12. April 2025

(wS/bu) Burbach 09.04.2025 | Am kommenden Samstag, den 12. April 2025, wird es sportlich und kreativ auf dem Gelände am Sportplatz Burbach: Die Gemeinde Burbach und die Jesus Freaks Burbach laden zur feierlichen Eröffnung des neuen Skateparks ein. Das Gemeinschaftsprojekt, das bereits im Sommer 2024 in Betrieb genommen wurde, erhält nun seinen offiziellen Auftakt mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein.

Der Skatepark wurde in den vergangenen Monaten um ein Streetball-Feld, eine Calisthenics-Anlage, eine Graffiti-Wand sowie Grünflächen und Sitzgelegenheiten ergänzt. All das macht das Gelände zu einem attraktiven Treffpunkt für sportlich und kreativ aktive Menschen.

Los geht es bereits um 10 Uhr mit einem Graffiti-Workshop, angeboten von Style Fiasko e.V., bei dem Interessierte ihre künstlerischen Fähigkeiten ausprobieren können. Die offizielle Eröffnung startet um 15 Uhr mit einer Ansprache von Bürgermeister Christoph Ewers. Anschließend erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit einem Konzert von HenneC, Rando, Dave & Streuner sowie ein DJ-Set von Philtex.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – Imbissangebote stehen bereit. Die Organisatoren freuen sich über zahlreiches Erscheinen und laden die ganze Region ein, Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden.

Veranstaltungsort:

Skatepark am Sportplatz Burbach, Carl-Benz-Straße, 57299 Burbach

Datum & Zeit:

Samstag, 12.04.2025