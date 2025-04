Siegener Forum Gesundheit: Wie eine Ersatz-Blase vielen Patienten helfen kann – Vortrag von Dr. Mahmoud Farzat am 8. Mai in der „Stilling“-Cafeteria

(wS/dia) Siegen 24.04.2025 | „Blasenentfernung und Ersatz durch den eigenen Darm“ – so lautet das Thema des nächsten Vortrags in der Reihe „Siegener Forum Gesundheit“. Hierzu referiert Dr. Mahmoud Farzat, Chefarzt der Robotischen Urologie am Diakonie Klinikum, am Donnerstag, 8. Mai, ab 19 Uhr in der Cafeteria des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses (Wichernstraße 40).

In Deutschland erkranken jährlich etwa 30.000 Menschen an Harnblasenkrebs, davon sind zwei Drittel Männer. Bösartige Tumore der Harnblase entstehen in der Blasenschleimhaut. Wird das Karzinom nicht frühzeitig erkannt, kann es in tiefere Gewebeschichten eindringen und sich über das Organ hinaus ausbreiten. In solchen Fällen ist die vollständige Entfernung der Harnblase die effektivste Behandlungsmethode, um eine weitere Tumorausbreitung zu verhindern. Die radikale Zystektomie erfolgt heute zunehmend minimalinvasiv und roboterassistiert, was den Patienten eine deutlich schnellere Erholung ermöglicht.

Ein wichtiger Teil des Eingriffs ist die künftige Urinableitung. Diese kann beispielsweise durch eine sogenannte Neoblase erfolgen, die den Urin wieder natürlich speichern und abgeben kann. Hierbei formt der Chirurg aus einem kurzen Stück Dünndarm eine neue künstliche Blase. Der Vorteil, so Dr. Farzat: „Viele Patienten können danach wieder normal Wasser lassen und benötigen keinen dauerhaften Urinbeutel. Dies bedeutet oft eine deutlich bessere Lebensqualität, als mit älteren Operationsmethoden.“ Die Urologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling zählt bundesweit zu den größten Zentren, die diesen komplexen Eingriff regelmäßig durchführen. Wie das Verfahren funktioniert und was Patienten beachten müssen, das wird Dr. Farzat in seinem Vortrag erläutern und anschließend für Fragen bereitstehen.

Organisiert wird das Siegener Forum Gesundheit von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich: per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de oder unter Tel. 0271/500 31 31.

Dr. Mahmoud Farzat referiert am 8. Mai beim Siegener Forum Gesundheit.

Foto: Diakonie in Südwestfalen