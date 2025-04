Starker Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft von Shotokan Wenden: Franka Sommer wird deutsche Meisterin im Kumite-Team von Bushido Siegen

(wS/bs) Siegen / Wenden / Troisdorf 14.04.2025 | Bei der Deutschen Meisterschaft des DJKB im Karate zeigten die Nachwuchstalente aus von Shotokan Wenden gute Leistungen – allen voran Franka Sommer – die mit dem Kumite-Team von Bushido Siegen den Titel holte.

In der Altersklasse U16 (5. bis 1. Kyu) gingen Richard Mosberger und Jakob Quast an den Start. Beide traten in den Disziplinen Kata und Kumite an. In Kata musste Richard bereits in der ersten Runde die Segel streichen. In Kumite hatte er zunächst ein Freilos, verlor dann aber leider seinen ersten Kampf gegen einen starken Gegner. Jakob schaffte es sowohl in Kata als auch in Kumite in die zweite Runde, musste sich dann jedoch ebenfalls gegen erfahrenere Kämpfer geschlagen geben.

Trotz des frühen Ausscheidens sammelten beide wertvolle Erfahrung auf nationaler Bühne.

Am Mittag stieß noch Jonathan Nussbickel zum Team dazu. In der Altersklasse U18 (Kumite 3. Kyu bis DAN, Kata 3. Kyu bis DAN) zeigte er in Kumite starke Kämpfe. Seinen zweiten Kampf gewann er eindrucksvoll mit einem Ippon durch Mawashigeri. Im darauffolgenden Duell wurde er jedoch nach einem zu unkontrollierten Kontakt mit Mawashigeri zum Hals seines Gegners disqualifiziert. In Kata erreichte Jonathan die zweite Runde, bevor er ausschied.

Die vierzehnjährige Franka Sommer lieferte in ihren Einzelwettbewerben eine beachtliche Leistung.

In Kumite (U16, 3. Kyu bis 1. Kyu) erreichte sie die Runde vor dem Finale. In Kata kämpfte sie sich durch zwei Runden, ehe sie nach einem Unentschieden samt Wiederholung unglücklich ausschied.

Doch das Highlight folgte am Nachmittag: In der Disziplin Kumite Team U18 (3. Kyu bis DAN) trat Franka mit Noelia Grgic (Siegen, 16 Jahre) und der kurzfristig eingesprungenen Femke Domscheidt (Münster, 14 Jahre) an. Heidi Peters aus Siegen konnte verletzungsbedingt nicht wie geplant starten.

Das Team, obwohl mit 14 und 16 Jahren sehr jung in der Klasse U18, zeigte eindrucksvoll Kampfgeist.

Nach einer erfolgreichen Vorrunde zogen sie ins Halbfinale ein – und gewannen. Auch das Finale entschieden sie für sich: Franka wurde zwar hart getroffen, kämpfte jedoch unbeirrt weiter. Ihre Gegnerin wurde aufgrund des zu starken Kontakts disqualifiziert – und der Titel war perfekt. Franka und Noelia punkteten konstant für das Team, das durch Mut, Technik und Kämpferherz überzeugte.

Das Trio siegte in allen Kämpfen durchweg mit 2:1 Punkten.

Franka Sommer ist somit Deutsche Meisterin im Kumite Team U18 – ein Titel, der nicht nur für die junge Athletin aus Wenden, sondern für das gesamte Team einen besonderen Stellenwert hat.

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Trainern Michael Eichert und Christian Albus, die die Athletinnen und Athleten des Shotokan Wenden intensiv auf die Meisterschaft vorbereitet haben.

Beide sind selbst ehemalige Titelträger mit langjähriger Wettkampferfahrung – und geben ihre Expertise und Leidenschaft nun erfolgreich an die nächste Generation weiter.



Auf den Bildern das Siegerteam mit Pokal von links nach rechts Noelia, Franka und Femke und einmal Femke, Noelia, Franka und die verletzte Heidi