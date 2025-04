Start der Gesundheitspartnerschaft: TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. und AOK NordWest laden zum Kinder-Aktivtag am 12. April

(wS/aok) Kreuztal 11.04.2025 | Wer Lust auf Bewegung hat, kann in Kreuztal-Littfeld gemeinsam aktiv werden: Am Samstag, den 12.04.25, ab 10 Uhr laden der TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. und die AOK NordWest an der Vereinsturnhalle, Adolf-Wurmbach-Straße in Kreuztal-Littfeld alle Vereinsmitglieder und Interessierte zum Kinderaktivtag ein. Der Aktionstag bildet den Auftakt der neuen Gesundheitspartnerschaft ‚Gesund vereint‘ von AOK und TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. mit vielen Mitmachaktionen rund um eine gesunde Lebensweise. „Wir freuen uns auf die erste gemeinsame Aktion mit der AOK und auf viele Interessierte“, sagt Claudia Groos, die sportliche Leiterin des TV.

Die Gäste des ersten gemeinsamen Aktionstages von TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. und AOK NordWest dürfen sich auf zahlreiche Mitmachaktionen in Vereins- und Schulturnhalle in Kreuztal-Littfeld freuen. Dazu gehören Ninja-Parcour‚Trampolin, eine Bewegungslandschaft, Balanceboard oder der Reaktionsschnelligkeitstest beim ‚AOK-LichtLäufer‘. Im AOK-Projekt ‚Gesund vereint‘ stehen Aktivitäten im Vordergrund, die nicht nur einen aktiven Beitrag zur Gesundheit leisten, sondern auch zu mehr Bewegung und einem gesunden Lebensstil motivieren.

Thomas Schneider, AOK-Vertriebsmitarbeiter sagt dazu: „Wir möchten mit dieser Partnerschaft mit dem TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. unsere Kompetenz in der Gesundheitsförderung regional und im Breitensport transportieren. Insbesondere Kinder, Jugendliche und auch deren Eltern können so über wichtige Gesundheitsthemen informiert werden.“ Und vielleicht ist es der Aktionstag für die Teilnehmenden, der sogar den Einstieg in mehr regelmäßige körperliche Aktivität im Alltag bringt. Denn Deutschland hat ein Sitzproblem: Mehr als die Hälfte der Menschen bewegt sich weniger als 21 Minuten täglich, so die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Jede Minute mehr Bewegung zählt. Da ist unsere gemeinsame Aktion mit dem

TV „Hoffnung“ Littfeld ein guter Ansatz, bereits die Kinder zu motivieren, mehr Bewegung in ihren Alltag zu bringen“, betont Thomas Schneider die Wichtigkeit von ausreichend Bewegung für ein gesundes Leben.