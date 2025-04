Unfall mit drei Pkw auf Zubringer zur HTS bei Siegen

(wS/red) Siegen 16.04.2025 | Am Mittwochabend kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Zubringerrampe „Berliner Straße“ zur Hüttentalstraße (HTS) in Siegen. Drei Pkw kollidierten.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter Feuerwehr, Polizei und mehrere Rettungswagen, war im Einsatz. Die Zufahrt in Fahrtrichtung Kreuztal musste vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr führte.

Nach ersten Informationen wurden mehrere Personen durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten und zum Unfallhergang liegen uns derzeit noch nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

