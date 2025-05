Akkordeonorchester Siegerland e.V. unter neuem Dirigat

(wS/hgm) Siegen 29.05.2025 | Nach gut fünf Jahren trennt sich das Akkordeonorchester von seinem Dirigenten Philippe Mascot. Nach der langjährigen Zusammenarbeit bedankt sich das Orchester für Mascots engagierte Unterstützung und wertvollen Beiträge. Die Spielgemeinschaft aus rund 15 Musikerinnen und Musikern hat die gemeinsame Zeit sehr geschätzt und war stets dankbar für Mascots musikalische Professionalität und Hingabe.

Das neue Dirigat in der Doppelspitze haben gleich zwei Spielerinnen aus den eigenen Reihen am 01. Mai 2025 übernommen. Kerstin Hoffert und Silvia Steinmetzler, beide selbst begeisterte Spielerinnen und zudem ausgebildete Dirigentinnen.

Wer neugierig geworden ist und das Orchester unter neuer musikalischer Führung live erleben möchte, kann dies im Rahmen des Hilchenbacher Musikfestes, am 29.Juni 2025, ab 12:30 Uhr auf der Bühne vor dem Hilchenbacher Rathaus miterleben. Vorbeischauen und Zuhören dort lohnt sich auf jeden Fall.

Genaueres kann man auf der Homepage www.ao-siegerland.de oder auf Facebook und Instagram erfahren. Diese werden ab sofort wieder regelmäßig mit Neuigkeiten rund um das Orchester berichten.



