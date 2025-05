Aldi Süd ermöglicht Pfandspende zugunsten des Fördervereins der Kita Löwenzahn e.V.

(wS/kl) Freudenberg 08.05.2025 | Kundinnen und Kunden können Pfandbons direkt am Automaten spenden

Gute Nachrichten für alle, die mit wenig Aufwand Gutes tun möchten: Ab sofort können Kundinnen und Kunden des Aldi Süd in Freudenberg ihre Pfandbons direkt in einen neu aufgestellten Spendenbriefkasten neben dem Pfandautomaten zugunsten der ev. Kita Löwenzahn in Freudenberg-Alchen einwerfen.

Der gesammelte Betrag wird regelmäßig vom Förderverein entgegengenommen und kommt zu 100 % der Kindertagesstätte zugute.

„Wir danken Aldi Süd herzlich für die Möglichkeit, diese Spendenaktion in der Filiale umzusetzen. Jede Spende – ob klein oder groß – hilft uns dabei, besondere Projekte für die Kinder zu realisieren“, erklärt Frau Katharina Irle, die 1. Vorsitzende des Fördervereins.

Gemeinsam mit der 2. Vorsitzenden Frau Rebecca Schäfer-Gissel und der Kassenwartin Frau Magdalena Wieschalla organisiert sie die Aktion und sorgt für die ordnungsgemäße Verwaltung der Spenden.

Der Förderverein der Kita Löwenzahn e.V. engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Kindertagesstätte. Mit den gesammelten Geldern werden u.a. neue Spielgeräte, kreative Projekte und Bildungsangebote finanziert, die über den regulären Etat hinausgehen.

Foto: Förderverein der Kita Löwenzahn e.V.

