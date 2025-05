Crash an der Einmündung L 512 / L 539: Auto kollidiert mit Motorrad, alle Beteiligten kommen ins Krankenhaus

(wS/ots) Attendorn 01.05.2025 | Am 01.05.2025 um 14:52 Uhr befuhr eine 18jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L512 aus Richtung Olpe kommend in Fahrtrichtung Attendorn. An der Einmündung zur L539/Ihnestraße bog sie nach links Richtung Ihnestraße ab und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad eines 34jährigen Fahrers und seiner Sozius. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Personen auf dem Krad sowie die Pkw-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Attendorn verbracht.

