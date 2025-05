Fahrradfahrerin verunfallt und verletzte sich schwer

(wS/ots) Siegen 08.05.2025 | Am Mittwoch (07.05.2025) ist es zu einem Unfall einer Radfahrerin in der Ringstraße in Siegen gekommen.

Gegen 13 Uhr wollte eine 65-Jährige mit ihrem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße fahren. Beim Abbiegen streifte die Fahrradfahrerin eine Straßenlaterne und kam zu Fall. Dabei schlug sie mit dem Hinterkopf auf die Straße. Da sie keinen Helm trug, zog sie sich eine schwere Kopfverletzung zu. Die 65-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aufgrund des Unfalls möchte die Polizei an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Helm, denn #HelmeRettenLeben!