Neue Containerstandorte in Hilchenbach für Papier und Glas

(wS/hi) Hilchenbach 08.05.2025 | Der Containerstandort in der Hilchenbacher Stadtmitte auf dem Parkplatz nahe dem „Dollar Hugo“ am Mühlenweg wird ab sofort aufgegeben. Grund ist die Verschmutzung des Uferbereichs des Ferndorfbachs sowie des Gewässers selbst, die die Stadtwerke Hilchenbach festgestellt haben.

Die Wertstoffcontainer für Altglas und Altpapier sollen, soweit möglich, auf andere Standorte verlagert werden. Das heißt, am Mühlenweg beim Baubetriebshof wird

zusätzlich ein Papiercontainer bereitgestellt. Auf der Roese in Allenbach steht künftig ein Altglascontainer. An der Brachthäuser Straße in der Siedlung werden weiterhin sowohl Papier als auch Altglas gesammelt.

Die Sammelbox für Altspeiseöl der Firma Münzer bleibt am Standort „Dollar Hugo“, da hiervon bisher keine Verunreinigung ausgeht und das Angebot gut angenommen wird. Das Deutsche Rote Kreuz entfernt die Altkleidercontainer und versetzt diese an andere Standorte.

Um Verunreinigungen und zusätzlichen Aufwand zu sparen, haben die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher die Möglichkeit, eine eigene Papiertonne anzufordern. Weder für die Bereitstellung noch für die Entleerung dieser Tonne fallen Kosten an. Die Stadt Hilchenbach empfiehlt, diese Möglichkeit zu nutzen. Bürgerinnen und Bürger, die sich für diesen Weg der Entsorgung entscheiden, können sich bei der städtischen Mitarbeiterin Annette Branß melden. Sie ist erreichbar per E-Mail an a.branss@hilchenbach.de oder unter der Telefonnummer 02733/288-160.