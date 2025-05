Neue Gesichter gesucht – Wahl des Integrationsbeirates 2025 Informationsveranstaltung am 26.05.2025

(wS/kr) Kreuztal 08.05.2025 | Gemeinsam mit der Kommunalwahl im September 2025 wird auch ein neuer Integrationsbeirat in Kreuztal gewählt. Für die aktive und vielseitige Mitarbeit im Gremium werden neue Mitglieder gesucht.

Der Integrationsbeirat Kreuztal ist die gewählte Interessenvertretung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Kommune. Er ist bereits seit über 30 Jahren ehrenamtlich, überkonfessionell, überparteilich und uneigennützig tätig. Der Beirat hat die Aufgabe, die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten und setzt sich entsprechend für Bedarfe auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ein. Darüber hinaus arbeitet der Integrationsbeirat daran, den Dialog und das Verständnis zwischen den verschiedenen Kultur- und Bevölkerungsgruppen zu fördern und zu stärken. Dies kann u. a. durch Veranstaltungen oder Projekte geschehen. Das Gremium engagiert sich aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus und setzt sich für die Chancengleichheit aller Bevölkerungsgruppen ein. Zuletzt möchten die Beiratsmitglieder auch der deutschen Bevölkerung zur Seite stehen, damit Fragen und Problemstellungen, die das gemeinsame Miteinander betreffen, nicht unbeantwortet bleiben.

Wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind, in Kreuztal leben und Interesse haben, aktiv zur Verbesserung der Integration von Zugewanderten in Kreuztal beizutragen, sind Sie herzlich eingeladen, sich am Montag, 26.05.2025, um 17.30 Uhr, über die Arbeit im Integrationsbeirat zu informieren. Die Veranstaltung findet im Veranstaltungsraum 101 der Stadtbibliothek Kreuztal statt. Der Zugang erfolgt über den Nebeneingang zwischen Eisdiele und Metzgerei.

An diesem Abend erhalten Sie umfassende Informationen zur Arbeit des Integrationsbeirates, seinen Aufgaben und den Anforderungen an die Mitglieder. Zudem wird ein Ausblick auf die bevorstehende Wahl gegeben.

Für die bessere Planung wird um Anmeldung bis 22.05.2025 gebeten.

Ansprechpartnerin für Rückfragen und zur Anmeldung: Frau Jansen, Geschäftsstelle Integrationsbeirat

Tel.: 02732 / 51-426

E-Mail: integrationsbeirat@kreuztal.de

Sollten Sie am Informationsabend nicht teilnehmen können, aber Interesse an der Arbeit im Integrationsbeirat haben, melden Sie sich gerne bei Frau Jansen.