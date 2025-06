3D-ScanEvent in Kreuztal in der wirSiegen-Redaktion am 3. und 4. Juli 2025

(wS/red) Kreuztal 26.06.2025 | Erlebe modernste 3D-Scan-Technologie live in Aktion!



Am 3. und 4. Juli 2025 laden wir dich herzlich nach Kreuztal ein, wenn es heißt:

„Bitte stillhalten – es wird gescannt!“

🕘 Zeit: 9 Uhr bis 17 Uhr

Egal ob Haustier oder Mensch – wir erstellen für dich hochpräzise 3D-Modelle: für bleibende Erinnerungen, kreative Projekte oder ganz persönliche Geschenke.

Unsere professionelle Technik erfasst jedes Detail – kontaktlos, schnell und absolut sicher.

🎁 Wir erstellen für dich:

• 3D-Figuren als Miniatur

• Digitale 3D-Modelle zur Weiterverwendung

• Beratung zu 3D-Druck, Animation und mehr

Preise für Personen, Format 1:15 ca. 10-13 cm € 119,00 , Format 1:12 ca 13-17 cm € 169,00

Preise für Haustiere, Hunde und Katzen, Grosse Tiere ab 50 cm Schulterhöhe: Figur 5 cm € 69,00, 7,5 cm € 99,00, 10 cm € 179,00, Kleintiere bis 50 cm Schulterhöhe Figur 5 cm € 89,00 , 7,5 cm € 139,00 , 10 cm € 229,00

Keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen!

Wir freuen uns auf Dich und Deine vierbeinigen Begleiter.

Am 3. und 4. Juli bauen wir unser beeindruckendes 3D-Scanner-Studio in der wirSiegen.de-Redaktion auf. Unser modernes 3D-Photogrammetrie-System besteht aus 105 synchronisierten Kameras und spezieller Beleuchtung – so erfassen wir dich in Sekundenschnelle bis ins kleinste Detail.

Was entsteht? Faszinierend realistische 3D-Figuren, Avatare und Modelle – perfekt, um dich oder deine Liebsten in beeindruckender Präzision festzuhalten.

So läuft’s ab:

Du kommst vorbei und wirst in nur wenigen Sekunden gescannt.

Danach bearbeiten wir dein Bild und erstellen daraus dein persönliches 3D-Modell.

Innerhalb von 14 Tagen ist dein Modell fertig produziert und kann bei uns abgeholt werden.

Unser Anspruch: Höchste Qualität und maximale Detailtreue bei jeder Figur, jedem Avatar und jedem Modell.

wirSiegen-Redaktion

Marburger Straße 17

57223 Kreuztal

Mach dich zum Kunstwerk – Deine Geschichte in 3D!

Eine Aktion der Firma:

3D-You

Olper Straße 41d

57399 Kirchhundem

Mehr Infos auch auf: 3d-you.de