7-jährige Schülerin durch Radfahrer verletzt – Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

(wS/ots) Siegen 25.06.2025 | Am gestrigen Dienstagmorgen (24. Juni) ist es zu einem Verkehrsunfall in Kaan-Marienborn gekommen. Hierbei wurde ein 7-jähriges Mädchen durch einen Radfahrer verletzt.

Die Mutter erschien später mit ihrer Tochter beim Verkehrskommissariat in Siegen und gab dort den Unfall zu Protokoll. Demnach war ihre Tochter gegen 08:30 Uhr auf dem Weg zur Schule. Sie benutzte den rechten Gehweg der Rödger Straße in Richtung Eisenhüttenstraße / Am Breitenbach. Als das Mädchen die Straße Am Breitenbach im Einmündungsbereich überqueren wollte, sei sie mit einem Radfahrer kollidiert. Sie habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Fahrbahn befunden, der Radfahrer befuhr die Rödger Straße in Richtung Eisenhüttenstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Breitenbach abbiegen.

Durch den Zusammenstoß fiel das Mädchen zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer habe angehalten und das Mädchen gefragt, ob ihm etwas passiert sei. Als dies die 7-Jährige verneinte, sei der Mann weitergefahren. Dabei soll es sich um einen „älteren Mann“ mit grau/weißen Haaren gehandelt haben. Dieser habe keinen Fahrradhelm getragen und sei mit einem grauen Fahrrad unterwegs gewesen.

Die Ermittler bitten den Radfahrer sowie etwaige Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.