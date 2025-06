Brand in Brachbach: Ehemaliges „Haus Lug ins Land“ brennt – Schwerstverletzte Person in der Nähe gefunden

(wS/red) Brachbach – Verbandsgemeinde Kirchen 26.06.2025 – Am Mittwochabend (25.06.2025) gegen 21:36 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch zahlreiche Notrufe alarmiert: In einem Wohngebäude in Brachbach kam es zu einer Explosion mit anschließendem Großbrand. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das dramatische Lagebild – das betroffene Gebäude stand in Vollbrand, eine massive Rauchsäule war bereits von weitem sichtbar.

Das Feuer brach im ehemaligen Gebäude „Haus Lug ins Land“ in der Büdenholzer Straße aus. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten von außen. Die Wasserversorgung wurde zügig aufgebaut, zwei Drehleitern wurden in Stellung gebracht. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Vorrangige Aufgabe war es zunächst, eine Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude zu verhindern – was den Einsatzkräften schnell gelang. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurde abseits der Einsatzstelle eine schwerstverletzte Person aufgefunden. Inwiefern diese mit dem Brandereignis in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Neben den Feuerwehren aus Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte, Kirchen, Freusburg sowie der Drehleiter aus Eiserfeld waren auch Rettungsdienste, die örtlichen DRK-Ortsvereine, Polizei und das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Zum aktuellen Stand (26. Juni, 00:50 Uhr) dauern sowohl die Löscharbeiten als auch die Ermittlungen der Polizei an. Die Ursache der Explosion sowie die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar. Es wird nachberichtet.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

