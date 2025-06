Förderverein Altenzentrum Freudenberg: Gründungsmitglied Walter Schmidt verlässt das Vorstandsteam

(wS/fa) Freudenberg 27.06.2025 | 2006 wurde der Förderverein des Altenzentrums Freudenberg gegründet. Walter Schmidt war damals dabei – und machte sich stark für den Verein. Fast zwei Jahrzehnte lang war er als Schatzmeister tätig. In der jüngsten Jahreshauptversammlung übergab er das Amt an Sabine Irle.

Mitglieder und Vorstand würdigten die Arbeit von Walter Schmidt, der sich, so die Fördervereins-Vorsitzende Ulrike Steinseifer, „in außergewöhnlicher Weise für den Aufbau und die Entwicklung des Vereins eingesetzt“ habe. Der Verein habe ihm am Herzen gelegen, so Steinseifer weiter: „Seine Arbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, die finanzielle Stabilität des Vereins zu sichern und zahlreiche Projekte für das Altenzentrum zu realisieren. Walter Schmidt war dabei nicht nur ein zuverlässiger Verwalter der Finanzen, sondern auch ein kreativer Kopf, der viele Ideen eingebracht und umgesetzt hat.“ Als Schatzmeister werde er dem Vorstand fehlen. Das Leitungsteam hofft indes, weiter auf Walter Schmidt als „geschätzten Berater“ zählen zu können.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!