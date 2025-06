Hilchenbacher bald ohne Internet? GREENFIBER nimmt Kunden die Sorge vor bevorstehender Richtfunk-Abschaltung

(wS/gr) Hilchenbach 24.06.2025 | Der von Land und Bund geförderte Glasfaserausbau in Hilchenbach macht große Fortschritte: Das zuständige Tiefbauunternehmen hat schon ganze Arbeit geleistet und die Trasse fast vollständig errichtet. Das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER plant, die verbleibenden Bauarbeiten bis spätestens Ende Oktober 2025 abzuschließen. Damit rückt die Aktivierung der leistungsstarken Glasfaseranschlüsse für die Kunden förderfähiger Adressen (Downloadgeschwindigkeit unter 30 Mbit/s) in greifbare Nähe.

Ein Großteil der noch ausstehenden Trassenarbeiten für die Anbindung von Hilchenbach wurde bewusst in die Sommerferien gelegt, um den Schulwegverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Derzeit werden in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn zwei Bahnquerungen vorbereitet – ein letzter, entscheidender Schritt für den sogenannten Lückenschluss. Anschließend werden die finalen Arbeiten an der Glasfaser Hauptleitung durchgeführt, bevor die Anschlüsse aktiviert werden können.

Zukunftssichere Versorgung: Glasfaser ersetzt Richtfunk

Damit nimmt GREENFIBER den Hilchenbachern förderfähiger Adressen eine große Sorge, denn die bislang eingesetzte Richtfunkverbindung wird dort Ende 2025 abgeschaltet. Bei Internet via Richtfunk werden Daten mittels Mikrowellen zwischen zwei Punkten mit Sichtverbindung übertragen.

„Wir gehen trotz aller Herausforderungen davon aus, dass wir die geförderten Glasfaseranschlüsse in Hilchenbach bis spätestens Ende des Jahres aktivieren können“, sagt Uwe Krabbe, Geschäftsführer von GREENFIBER. „Wir wissen, wie wichtig eine zuverlässige Internetverbindung ist – deshalb setzen wir alles daran, die digitale Zukunft Hilchenbachs rechtzeitig und verlässlich auf Glasfaserbasis sicherzustellen.“

Monatliche Updates

Um seine Kunden bestmöglich zu informieren, startet GREENFIBER ab dem 1. August 2025 einen monatlichen E-Mail-Newsletter zum Baufortschritt. Zusätzlich wird das Unternehmen mit dem neuen Videoformat „GREENFIBER-TV“ auf seinen Social-Media-Kanälen über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Zeitpläne berichten.

„Ein flächendeckendes Glasfasernetz ist heute eine der wichtigsten Grundlagen fürwirtschaftliche Entwicklung, moderne Bildung und das alltägliche Leben – ob im Homeoffice, in der Schule oder beim Streaming zu Hause. Wir sind stolz, einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Infrastruktur der Region zu leisten“, so Krabbe abschließend.

Wer sich noch nicht für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden hat, kann dies bei GREENFIBER nach wie vor tun – und zwar kostenlos. Für Fragen und weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GREENFIBER im Büro im „Stollenhaus“, Marburger Straße 58, in Kreuztal oder telefonisch unter 02732 / 79 83 200 zur Verfügung.

Fotos: Greenfiber