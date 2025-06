Kartslalom mit Herz und PS – AMC Obernau Youngster-Team trainiert wöchentlich in Netphen

(wS/red) Netphen 24.06.2025 | Der Motor heult auf, die Reifen quietschen leicht – dann geht’s los: Mit voller Konzentration manövrieren die jungen Fahrerinnen und Fahrer des AMC Obernau Youngster-Teams e.V. im ADAC ihre Karts durch den Pylonenparcours. Jede Kurve zählt, jeder Fehler wird gewertet – es geht um Präzision, Geschwindigkeit und vor allem um Teamgeist.

Der Verein, AMC Obernau e.V. im ADAC, wurde am 20. September 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren für den Motorsport zu begeistern – sicher, diszipliniert und mit viel Spaß am Fahren. In wöchentlichen Trainingseinheiten werden die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer nicht nur auf den Kartslalom in der ADAC Westfalenmeisterschaft und der VGS Siegerlandmeisterschaft vorbereitet – sie lernen vor allem Verantwortung, Technikverständnis und einen respektvollen Umgang mit Geschwindigkeit.

Training mit Köpfchen – und Leidenschaft

Jeden Samstag von 16:00 bis 18:30 Uhr trainiert das Youngster-Team auf dem Parkplatz der Firma Agravis (ehemals Hundhausen) am Ortsausgang von Netphen. Dabei fahren die Kinder und Jugendlichen einzeln durch einen anspruchsvollen Slalom-Parcours. Das Ziel: Möglichst fehlerfrei und schnell ins Ziel zu kommen. Die Karts erreichen dabei bis zu 60 km/h – und das bei absoluter Sicherheit. Denn Sicherheit wird beim AMC Obernau großgeschrieben: Helme, Handschuhe, feste Kleidung und eine klare Regelstruktur sorgen für ein unfallfreies Erlebnis. Beim Schnuppertraining wird die Ausrüstung gestellt – später bringen die Kids ihre eigene mit.

13 Kinder gehören aktuell zum aktiven Team, das regelmäßig an Rennen teilnimmt – zumeist an Sonntagen. Auch wirSiegen.de war beim letzten Training vor Ort und konnte sich vom Können, der Begeisterung und dem kameradschaftlichen Miteinander überzeugen.

Hier arbeiten Kinder und Erwachsene Hand in Hand. Ob beim Aufbau des Parcours, bei technischen Aufgaben oder bei der Vorbereitung auf das Rennen – die jungen Fahrerinnen und Fahrer lernen, Aufgaben gemeinsam zu meistern und im Team zu arbeiten. Einer passt auf den anderen auf, man hilft sich gegenseitig, feuert sich an – und man spürt sofort, dass es allen riesigen Spaß macht.

Großes Ehrenamt – kleiner Beitrag

Trotz hoher Qualität und ADAC-Unterstützung ist der Einstieg in den Kartslalom kein teurer Sport: Für nur 49 Euro Jahresbeitrag, inklusive Versicherung über den ADAC, können die Kinder mitmachen. Die Karts stellt der Verein – ehrenamtlich betreut durch engagierte Mitglieder. Unterstützung durch die Eltern ist willkommen und bei gemeinsamen Trainingsnachmittagen sogar Teil der positiven Vereinsatmosphäre.

Probetraining gefällig?

Wer Interesse hat, den Kartslalom hautnah zu erleben, ist herzlich eingeladen, an einem Probetraining (nach Terminabsprache) teilzunehmen. Zuschauer sind immer willkommen, und oft schauen bereits Eltern mit ihren Kindern vorbei, um sich ein Bild vom AMC Obernau zu machen – und sind dann schnell begeistert.

Sponsoren gesucht

Um das Team weiterhin optimal ausrüsten zu können, sind Sponsoren herzlich willkommen. Eine Investition in den Motorsportnachwuchs – direkt vor unserer Haustür.

Kontakt und Informationen

Weitere Informationen gibt es telefonisch bei

Herrn Rafael Sliwiok unter 0151 – 14 85 1829.

Trainingszeiten, Voraussetzungen und vieles mehr erklärt er gerne persönlich.