Krombacher goes Festivalsommer 2025: Neues Festival, bewährte Klassiker, nachhaltige Erlebnisse

(wS/kr) Kreuztal 04.06.2025 | Der Festivalsommer 2025 steht vor der Tür – und Krombacher ist mittendrin: Auf mehr als 100 Musik- und Kulturveranstaltungen in Deutschland sorgt die Brauerei für erfrischenden Biergenuss, lebendige Markenpräsenz und nachhaltige Impulse. Dabei reicht das Engagement von internationalen Events bis hin zu lokalen Festivals und greift aktuelle gesellschaftliche Themen wie Vielfalt und Umweltbewusstsein auf.

Den Auftakt der Krombacher-Festivalsaison macht Europas größtes Studierendenfestival, die Medimeisterschaften auf dem Flugplatz Obermehler in Thüringen, vom 12. bis 15. Juni. Rund 30.000 angehende Mediziner:innen feiern dort ein einzigartiges Fußball- und Festivalerlebnis – Krombacher ist dabei und verbindet Festivalspaß mit Nachhaltigkeit, unter anderem durch Beerpong-Turniere und Umweltaktionen.

Zur gleichen Zeit, am 14. Juni, folgt das Inselfieber Festival in Oberhausen – mit 35.000 Besucher:innen Deutschlands größte Mallorca-Party. Dieses Event bildet zugleich den Auftakt der bestehenden Kooperation mit Markus Krampe Entertainment. In diesem Sommer sorgt Krombacher erstmalig auf drei Festivals dieses Veranstalters nicht nur für Erfrischung, sondern auch für Markenerlebnis und Interaktion: Neben dem Inselfieber zählt dazu die Premiere des Rainbow Festivals am 28. Juni im Rahmen des Cologne Pride, bei dem sich Krombacher als Unterstützer einer offenen und vielfältigen Gesellschaft positioniert. Den Abschluss der Kooperation bildet das Glücksgefühle Festival vom 11. bis 14. September auf dem Hockenheimring – mit rund 200.000 erwarteten Gästen das größte Musikfestival Deutschlands, das Krombacher eine Bühne für gelebte Markenwerte und interaktive Erlebnisse bietet. Ein weiteres Highlight der Krombacher Festivalsaison ist außerdem das Summerjam Festival vom 4. bis 6. Juli am Fühlinger See in Köln – einem der wichtigsten Treffpunkte für Reggae- und Dancehall-Fans in Europa, bei dem musikalische Vielfalt auf entspannte Atmosphäre trifft.

Neben diesen Events bleibt Krombacher auch den Klassikern der deutschen Festivallandschaft treu: Bereits zum vierten Mal in Folge ist die Marke auf dem legendären Wacken Open Air vertreten, das vom 30. Juli bis 2. August stattfindet. Krombacher ist dort nicht nur mit frisch gezapftem Tankbier präsent, sondern begeistert die Festivalbesucher:innen auch mit Deutschlands größter Festival-Beerpong-Area und einem imposanten, 18 Meter hohen Stammtisch mitten im Infield des Festivalgeländes. Darüber hinaus engagiert sich die Brauerei erneut mit einer Baumpflanzaktion im Wackenwald und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Umweltverantwortung.

Auch auf regionaler Ebene ist Krombacher in diesem Sommer vielfältig vertreten. Ob beim internationalen Musik- und Theaterfestival KulturPur in der Ginsberger Heide, beim Freak Valley Festival in Netphen-Deuz mit seiner treuen Community aus Stoner-, Psychedelic- und Heavy-Rock-Fans oder beim Bautz Festival in Lüdenscheid, das auf fünf Bühnen die unterschiedlichsten Musikstile zusammenbringt – Krombacher begleitet die Menschen dorthin, wo Nähe, Authentizität und Musik aufeinandertreffen.

Krombacher zeigt 2025 eindrucksvoll, wie sich musikalische Leidenschaft, gesellschaftliches Engagement und verantwortungsvoller Genuss miteinander verbinden lassen. Krombacher goes Festivalsommer 2025 – ob bei internationalen Großevents, nationalen Szene-Festivals oder lokal verwurzelten Veranstaltungen – die Marke beweist einmal mehr, dass sie Teil einer lebendigen Festivalkultur ist und sich musikalische Leidenschaft, gesellschaftliches Engagement und verantwortungsvoller Genuss miteinander verbinden lassen.

