Ohne Kennzeichen und unter Drogeneinfluss – Polizei kontrolliert 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in Ferndorf

(wS/ots) Kreuztal 27.06.2025 | Am gestrigen Donnerstag (26.06.2025) haben Polizisten einen 16-Jährigen in der Straße Johannespfad in Kreuztal kontrolliert. Gegen 15:00 Uhr fiel er den Beamten auf, da an dem E-Scooter, mit welchem er unterwegs war, kein Kennzeichen war.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Vortest verlief positiv. Außerdem fanden die Beamten Betäubungsmittel. Sie stellten die Drogen sicher.

Die Polizisten brachten den 16-Jährigen zur Polizeiwache nach Kreuztal. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Die Erziehungsberechtigten des Jungen wurden informiert. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Die zuständigen Kommissariate übernehmen die weiteren Ermittlungen.